Llorando, la entrenadora de patinaje María Rojas Coque cuenta en un video que ella hizo cómo los ladrones ingresaron a la sede de la escuela Orgullo Jamundeño, donde niños de bajos recursos, uno de ellos en condición especial, soñaban en ser patinadores profesionales.



La escuela lleva más de dos décadas de funcionamiento, en Jamundí.

"Acabo de llegar a mi oficina. Llegaron y entraron a mi oficina y la dejaron vacía", cuenta la egresada de la Escuela Nacional del Deporte, entre lágrimas.



(Lea también: El artesano de camioncitos a quien en su silla de ruedas le arrebataron la vida)

La escuela Orgullo Jamundeño tiene 23 años y es el legado de la mamá para María Rojas Coque, que continuó su labor de preparar a pequeños en el patinaje.



(Además: Carteras y papeles de víctimas tenía quien sería 'violador de las perlas')



"El fin de semana (pasado), los dueños de lo ajeno ingresaron a la bodega del club de mi mamá y se llevaron todo lo que había conseguido con sus 23 años de trayectoria como entrenadora de patinaje, su escuela de patinaje Orgullo Jamundeño se ha creado con un sin fin de historias y esfuerzos", dice la deportista, entre sollozos.

"Está publicación no la hago con el fin de dar lastima , solo no compres algo que intuyes que es robado", comenta.



Cuando llegó encontró que su oficina tenía destrozos, había implementos en el suelo y desordenados, así como huellas en las paredes que serían indicios de que los delincuentes ingresaron por el tejado de zinc.

Facebook Twitter Linkedin

María Rojas Coque. Foto: Archivo particular

(Puede leer: Con falso negocio traen a cliente de Medellín al Valle y extorsionan a familia)



La humilde escuela de patinaje se quedó sin 15 pares de patines para igual número de pequeños ilusionados con este deporte, más de 30 uniformes y cascos que María Rojas había comprado con 5 millones de pesos, reunidos a punta de préstamos.

La escuela se quedó sin 15 pares de patines, más de 30 uniformes y cascos que María Rojas había comprado con 5 millones de pesos, reunidos a punta de préstamos FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Adulta mayor hacía compras a pocas horas de Noche de Velitas y fue asesinada)



"¡Dios mío! Se entraron a mi oficina, el fin de semana (pasado del 3 y 4 de este mes) y se me robaron el surtido de diciembre. Me revolcaron todo se llevaron patines nuevos uniformes nuevos todo mis ahorros", reitera en otra grabación.



También indica que esperaba la ayuda en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Indere), en Jamundí, pero hasta, de acuerdo con ella, no ha tenido ningún apoyo.



Así mismo, anota que la Policía no le ha dado mayores informes sobre lo robado.



CALI