Bajo un espíritu de formación de públicos e impulso a otras miradas de cine la Cinemateca Univalle lucha por reactivar a plenitud su espacio presencial.



De esta manera lo considera su directora, Sandra Liliana Escobar, quien busca que tanto la comunidad universitaria como el público en general puedan volver a encontrarse en este espacio de diálogo y audiovisual.



“Falta el espacio. Ya se hicieron las cartas, se pidieron los equipos y estamos pendientes del espacio físico, y que la universidad se decía volver a la presencialidad total. Esto no quiere decir que se necesita que esté llena para que la cinemateca funcione, solo un espacio fijo donde podamos funcionar”, comenta la directora de este emblemático espacio universitario.



Sin lugar a dudas, la pandemia le asestó un golpe fuerte a su estructura y forma de funcionar, que solo le dejaron la alternativa de la virtualidad.



“Con la pandemia estuvimos parados. En algunos momentos se estuvo apoyando la escuela (Comunicación Social) haciendo unas presentaciones ya relacionadas con un curso audiovisual. Se abría el espacio y se presentaban películas a través de zoom pero era más académico. Finalizando este año he tratado de hacer eventos virtuales pero no me funciona mucho la virtualidad porque la gente está cansada de ella”, sostiene Escobar.



Cabe recordar que la Cinemateca Univalle nació en el año 1993 bajo el liderazgo de Rodrigo Vidal Medina, quien durante su gestión logró adelantar alianzas con reconocidas distribuidoras y muestras de cine en un contexto donde empezaron a cerrar los teatros y abrir las salas de centros comerciales.



Su programa también se caracteriza por dictar charlas, formación de públicos o de personas interesadas en la curaduría cinematográfica como herramienta pedagógica, y el Seminario de Crítica y Análisis de Cine Colombiano.



Cuenta la directora de la Cinemateca que una de las alianzas fuertes que tenía la el espacio era con Cine Colombia en tiempos de Rodrigo Vidal.



Sin embargo, cuando ya no tenían a este aliado, recuerda que la dirección del espacio universitario pasó a ser dirigido por Luisa González, quien le inyectó un alto contenido académico.



Teniendo en cuenta el carácter público de la universidad, el cargo de la dirección de la Cinemateca fue sometido a convocatoria, que fue ganada por Sandra Liliana Escobar.



“Estoy en el medio, porque no soy tan académica y tampoco tan comercial. Hago la programación de las películas, la curaduría y la preselección de lo que vamos a ver. Organizo ciclos por temas o por directores y elaboro un texto en relación a lo que vamos a ver. Esto se sube la página y se hace una difusión importante”, explica Escobar.

Pantalla del cine alternativo

Uno de los componentes importantes de este espacio es la promoción de nuevas miradas audiovisuales.



“La Cinemateca también funciona como un espacio para las personas que tengan sus producciones y las quieran mostrar. La gente que tiene su trabajo audiovisual y allí tiene su espacio”, comenta.



De manera adicional realizan un ejercicio de promoción e impulso para el estreno de cada producto.



Desde el campus de la Universidad del Valle se ha gestado producciones que ha representado con éxito al país en certámenes nacionales e internacionales. Algunas de ellas se estrenaron en la pantalla de la Cinemateca Univalle.



“Recuerdo mucho el documental ‘María de los Esteros’ que se estrenó en la Cinemateca. El director hizo un diplomado que se realizó en la Escuela de Comunicación. En ese marco nace la película y es muy de la universidad. Ese trabajo se presenta en la Cinemateca, donde junto con su parte de su equipo conversó con la gente”, cuenta.



Escobar, quien es una apasionada por el cine documental latinoamericano y de Europa del este, no para de luchar por este espacio con la misma determinación con la que practica natación en aguas abiertas, y por cual también se ha destacado en el país.



Por ahora solo espera volver al encuentro presencial y crecer.

