Killary CineLab: mirada a una industria del cine hecha por mujeres

En los últimos años, la industria del cine colombiano ha logrado ganar un espacio importante en la gran pantalla del séptimo arte mundial. Sus producciones, proyectos y creaciones se han obtenido grandes logros y reconocimientos.



Gran parte de este éxito de la industria audiovisual colombiana se debe a los aportes de mujeres talentosas que lograron ir más allá de las barreras del patriarcado y el machismo, para visibilizar sus miradas y creaciones.



Ante este panorama, nace Killary CineLab, una plataforma con enfoque de género que mira el trabajo de mujeres en la industria del cine.



Quién más para darle vida a esta iniciativa que Gerylee Polanco Uribe, reconocida productora, directora de cine y docente, cuyo trabajo y mirada audiovisual la han llevado a superar paradigmas y a estar en algunas de las grandes carpas del cine mundial.



La cineasta explica que Killary CineLab nació como un “descubrimiento personal” en relación a unas inquietudes que tenía sobre los procesos creativos, teniendo en cuenta que siempre ha estado en el campo del cine, la investigación, la docencia y la producción.



“Siempre me he sentido súper cómoda en esos lugares, pero alguna vez me surgieron preguntas como: ¿Por qué no diriges? ¿Por qué nunca has hecho una película? Entonces finalmente me di cuenta que tenía una serie de barreras que estaban como limitando a esas preguntas”, cuenta Polanco.



Asegura que motivada por encontrar respuestas a dichos interrogantes, se encuentra con algunas barreras que no son solo suyas, sino de otras mujeres de un “sistema patriarcal” que ocasiona limitaciones en sus procesos creativos, incluso, “haciéndonos conscientes de que sí podemos hacerlo”.



“En ese lugar de las mujeres empiezo a darme cuenta mi lugar como mujer en lo que hago y cómo aparece el feminismo como una gran pista de aterrizaje para darle cabida a la repuesta a esa pregunta”, anota Gerylee.



Aunque Killary CineLab se concibió hace cuatro años como una idea, en el 2019 se materializó a partir de un proyecto que la cineasta y docente caleña presentó al programa de Estímulos del Ministerio Nacional de Cultura.

Bajo el liderazgo de Gerylee Polanco Killary CineLab pone en continuo diálogo el trabajo de la mujer colombiana en el séptimo arte. Foto: Archivo particular

“Aunque ya casi estamos acercándonos a nuestro segundo año, Killary CineLab se concibió como un laboratorio cinematográfico virtual para mujeres, donde el tema digital es clave”, recuerda Polanco Uribe.



La pandemia no fue obstáculo para este laboratorio, por el contrario, les permitió fluir con velocidad, debido a que ya estaba pensado bajo el formato virtual, que le permitió conectarse con mujeres de todo el país para trabajar en actividades como El eje de la investigación, el de la formación y la visibilización.



“En la investigación hemos socializado un estudio estadístico que es la participación de las mujeres en el cine colombiano, desde la década de los 60 hasta 2018. También trabajamos en formación laboratorios de creación y desarrollo de proyectos exclusivos para mujeres”, agrega.

'Ellas también están ahí’

Una de las actividades claves de Killary CineLab, dentro del eje de visibilización es la serie ‘Ellas también están ahí’, que comprende una serie de encuentros virtuales con mujeres cineastas que contiene espacios (webinar) para entrar en diálogo entre ellas.



“A través de sesiones en vivo les presentamos a ellas el video perfil profesional de lo que ha sido la trayectoria de la profesional con la que estamos hablando en ese momento y ponemos en escena cuáles son sus visiones, filosofías y sus apuestas en el campo del cine, así como su relación con los temas como por ejemplo la paridad y las relaciones de género”, explica Polanco.



La primera temporada de ‘Ellas también están ahí’ estuvo enfocada en mujeres vallecaucanas y sus roles en campos como la producción, la dirección de arte, la fotografía…



En la actualidad desarrollan la segunda temporada con mujeres talentos del orden nacional y que hacen parte de organizaciones del Movimiento de mujeres del sector audiovisual en Colombia (Musa) y del cual Killary CineLab también hace parte.

Dentro de los encuentros virtuales con mujeres de la industria del cine, se han invitado a talentos como Ana Acosta, reconocida diseñadora de vestuario. Foto: Archivo particular

“En esta temporada 2 cada mujer, que hace parte de alguna organización tiene un enfoque de industria. Por ejemplo, está Daupará, que tiene un enfoque étnico e indígena; también hay una productora que promueve el desarrollo de contenidos afro, y Alados, que trabaja el documental. También tenemos una actriz que representa a ACA, la Asociación Colombiana de Actores”, explica Polanco.



Todo este trabajo se complementa con foros en los que abordan temas que buscan visibilizar el trabajo de mujeres en diferentes esferas de lo audiovisual.



“Para esta segunda temporada vamos a tener prácticas de investigación en cine, con invitadas tan importantes como Juana Suárez, una de las investigadoras más importantes de cine en Colombia y tenemos un segundo foro de curaduría de programación de cine que se llama la Curaduría de género y ahí vamos a tener a la programadora Paula Lorgia de la Cinemateca de Bogotá”, precisa.







Para conocer más sobre las actividades de Killary CineLab, ingrese las redes sociales: www.facebook.com/killaryproyect

@KillaryCineLab (Instagram) y Killary CineLab (YouTube).





JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI

