Cinco horas duró el bloqueo en vía Panamericana entre Cali y Popayán

La vía panamericana entre Cali y Popayán, estuvo bloqueada por indígenas del Cauca durante la mañana y tarde del miércoles 11 de marzo. Alegan incumplimientos por parte del Gobierno Nacional. El coordinador regional de la guardia indígena resultó herido por disparos en su mano. Gobierno dialogará con los dirigentes indígenas para llegar a acuerdos.

Los bloqueos se registran en el sector de Pescador en Mondomo y empezaron al mediodía de este miércoles. Para intentar recuperar el control de la vía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), llegó hasta el lugar, lo que generó choques entre estos y los manifestantes



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través de un comunicado denunció que ataques de la Fuerza Pública “con arma de fuego a los mingueros que se encuentran en el ejercicio de legítimo derecho”.



“Alertamos a organizaciones de Derechos Humanos que estén pendientes sobre estos últimos acontecimientos”, dice la denuncia.



Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), el coordinador regional de la guardia indígena, Albeiro Camayo, resultó herido en una de sus manos, por los disparos.



El consejero mayor del Cric, Hermes Pete Vivas, en rueda de prensa señaló que determinaron bloquear esta vía internacional por incumplimiento de los pactos firmados en la minga de 2019 y que no se irán hasta que les den respuestas contundentes.



“Las comunidades han manifestado que hasta que el presidente de la República no dé el debate, las comunidades no van a parar”, dijo el dirigente.



Así mismo, la Organización rechazó el “listado de opositores” realizada por el Ejército Nacional desde su cuenta de Twitter.



“Si algo nos llega a pasar los responsabilizamos, porque nos han declarado como enemigos, y nosotros no somos enemigos de nadie”, agregó.

Las protestas también buscan rechazar la construcción de una hidroeléctrica en el macizo colombiano, en jurisdicción de los municipios del Patía El Bordo, La Sierra y La Vega, la cual según los voceros indígenas pone el riesgo el ecosistema.



Una comisión del Gobierno dialogará con los dirigentes indígenas en Popayán para tratar de llegar a acuerdos.



En varios puntos de vía panamericana, entre ellos Pescador, La María y El Descanso, no hay paso y se registran problemas de movilidad.