Cada 36 horas fallece una persona en las vías de Cali. Entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del presente año, fallecieron 266 personas en la ciudad, mientras que en el mismo periodo de 2021 perdieron la vida 250 personas.

La anterior es una de las estadísticas que presentó la Secretaría de Movilidad de Cali, que conmemoró el pasado martes el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros Viales, el cual fue instituido por Naciones Unidas para el 20 de noviembre.



Según la Secretaría, durante toda la semana se realizarán actividades alrededor del tema de educación vial.



“Queremos que las personas tengan la oportunidad de visitar este espacio que hemos ubicado en la Plazoleta Jairo Varela y se lleven un mensaje sobre lo importante que es manejar de forma segura, respetando los límites de velocidad”, afirmó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



El funcionario le pidió a la ciudadanía recordar que no cumplir las normas trae consecuencias muy negativas para sus vidas y las de las personas que los rodean.



Precisamente, no respetar las normas de tránsito en la ciudad se ha convertido en una práctica común. A este comportamiento se le puede atribuir que la cifra de siniestralidad, en lo corrido del 2022, aumentara en un 6 por ciento con respecto al año pasado.



Pero si la cifra de este 2022 se compara con la del 2020, el aumento en el número de víctimas fatales por siniestros viales es del 11 por ciento.



Entre las malas prácticas de los actores viales y que ocasionan más accidentes en Cali están: exceder los límites de velocidad, conducir con el celular en la mano, cruzar cuando el semáforo está en rojo e invadir los espacios no permitidos.



Los agentes de tránsito de Cali, registran diariamente más de 250 comparendos por este tipo de conductas, según la Secretaría de Movilidad.



Además, en lo corrido del 2022, con corte al 14 de noviembre, se han presentado 8894 siniestros viales en Cali, cifra 1 % menor a la registrada en el 2021.

