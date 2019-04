Polémica por cierre de cuatro hipermercados eróticos en Cali

En un operativo conjunto de autoridasdes se aplicó desde el jueves el cierre temporal de los hipermercados eróticos por comercialización de potenciadores que no serían presuntamente aptos para el uso o el consumo humano.



En las tareas se unieron la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, con el Invima, la Dian y la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación se inició meses atrás ante alertas sobre productos en establecimientos de Pantera Roja, en varios puntos de Cali, por presuntas irregularidades de almacenamiento, fechas vencidas, no contar con registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (Invima) o carecían de la documentación para soportar su ingreso al país.



En los ocho allanamientos se referenciaron 3.000 unidades entre potenciadores sexuales, productos eróticos, medicamentos y dispositivos médicos, la mayoría de Estados Unidos y China.

.

María Eugenia Zambrano, una de las propietarias, negó que se hubieran decomisado 3.000 elementos y señaló que hubo atropello a la identidad sexual. Aseguró que la empresa no es fabricante y presentará sus argumentos ante la justicia.



Julio César Aldana, director general del Invima, dijo que se procedió bajo el derecho a que no se atente contra la salud..



Los casos se pueden reportar a la Línea 123, al celular número 321 394 2169 ó escribir a los correos polfa.anticontraban@policia.gov.co y uri.invima@invima.gov.co