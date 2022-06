El cierre de la Plaza de Cayzedo y la intervención en el Paseo Bolívar, en el corazón de Cali, marcan los planes de rescate dos íconos.

En medio de críticas, la Alcaldía tomó esa decisión que busca sacar dos espacios públicos en deterioro desde hace varios años.



En la Plaza se concentraban las principales actividades de los caleños raizales, entre ellas, del mercado público, frente a la Catedral erguida en una esquina.



Hoy, esa manzana entre las calles 11 y 12 y las carreras cuarta y quinta, entró a cierre de cinco meses para la tarea en uno de los hitos urbanos.



Al tiempo, el alcalde Jorge Iván Ospina impulsa el proyecto ‘Parque central’, en el Paseo Bolívar. Ospina dijo: “Debemos recuperar el Paseo Bolívar, tenemos que reconstruirlo completamente”.



Dijo que en el sector trasero del Centro Administrativo Municipal (CAM), donde funciona la oficina de Catastro, se avanzó y ahora el turno es para el Paseo Bolívar y luego, el Puente Ortiz.



Pero antes se debe hacer el estudio arqueológico que exige Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).



Por eso se trabaja con el Inciva, cuyo director, Jonathan Velásquez, aseguró que se documentarán casos si hay vestigios en los cimientos.



El presidente del Concejo de Cali, Fabio Fernando Arroyave Botero, anunció que el lunes ‘Concejo a la calle’ estará en la Plaza.



La crítica realidad social se ha concentrado en el Paseo y la Plaza de Cayzedo, no solo por una población flotante, aquejada por el desempleo y la falta de oportunidades.



También, por la prostitución y la inseguridad.



El director de Planeación de la ciudad, Roy Alejandro Barreras, dijo que un diagnóstico previo arrojó prioridades en organizar andenes y otras zonas.



La Secretaría de Infraestructura distrital reemplazará adoquines en mal estado y recuperará bordillos de las zonas verdes.



El monumento a Joaquín de Cayzedo y Cuero se encuentra en buen estado, al igual que la iluminación. “El mayor cambio en el patrimonio será en dos de las cuatro fuentes, a las cuales se les instalará nueva maquinaria para la parte eléctrica”, dijo Leonardo Medina, subsecretario de Patrimonio de Cali.



Según la directora del Dagma, Francy Restrepo, se espera que 33 palmas sembradas se fijen bien a la tierra y no se inclinen.



La secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, dijo que se buscará dar servicios a 17 habitantes de calle, identificados en la Plaza de Cayzedo.



La funcionaria dijo que es probable que muchos de ellos se desplacen a otros sectores, como el Bulevar, pero se tratará de incorporarlos a programas.

¿Y los vendedores ambulantes?

Frente a vendedores informales en la Plaza de Cayzedo, el secretario (e) de Seguridad, Jimmy Dranguet, indicó que serán ubicados en corredores perimetrales para no afectar el trabajo que adelantan.



Se buscará con ellos un modelo de gobernanza, una vez se reabra.



En la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y empresas de aseo también trazaron un plan para optimizar la recolección de residuos y el manejo de zonas verdes.



