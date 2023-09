La secretaría de Salud de Cali cerró la clínica Rafael Uribe Uribe, que en promedio atendía alrededor de 20 mil pacientes cada mes. Esta es la segunda clínica privada que la secretaría cierra en 15 días. Pues el pasado 25 de agosto, se oficializó el cierre de la clínica Rey David.



La Alcaldía de Cali, a través de un comunicado, explicó que la secretaría realizó una auditoría a la clínica, esto en respuesta a múltiples quejas y reclamos de los usuarios.

"No cumple con los estándares mínimos del Sistema Único de Habilitación", se lee en el comunicado, que además puntualiza que la clínica está habilitada para la alta complejidad pero no cuenta con quirófano y no tiene habilitados los servicios de imágenes diagnósticas.



En la comunicación también se habla de fallas eléctricas, por lo que se tomó la decisión de cerrar los servicios de hospitalización adultos, urgencias e imágenes diagnósticas.



“Entendemos que esto crea un ambiente de incertidumbre entre los afiliados, pero lo importante es destacar que, primero, la responsabilidad de que estas instituciones cumplan tiene que ver con su asegurador y, segundo, el mismo prestador de servicios debe contar con esos equipos que están garantizando que se cumpla con las condiciones mínimas”, comentó Yanet Vélez Jaramillo, subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios.



La secretaría especificó que los servicios de consulta externa y citas de especialistas seguirán funcionando. Pero que no se tiene autorización para prestar servicio de UCI.

con gran preocupación vemos cómo la secretaria de salud distrital ejecuta otro cierre de una de las clínicas más importantes para nuestra ciudad LA CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE que atiende la población de usuarios de la EPS NUEVA EPS de cali, primero fue la clínica REY DAVID. pic.twitter.com/fh6E3EDMHn — MovimientoPorLaSalud (@Moviporlasalud) September 8, 2023

'Las clínicas no se cierran por capricho': alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo referencia al cierre. Explicó que se realizó debido a falta de garantías para los pacientes.



"Si usted presta un servicio y no tiene un sistema de aguas responsable, o no tiene los quirófanos necesarios para atender a una persona de urgencias, el regulador, la Secretaría Distrital de Salud, tiene la responsabilidad de demandarlos y si no se tienen, cerrar”, dijo Ospina, según un reporte de El País.



También hizo énfasis en que la protección y garantía de la vida es el principal motivo por el que se tomó la decisión. “Cada institución de salud que se cierra, lo hacemos porque no cumplen a cabalidad la garantía del servicio para proteger la vida y por eso se cierra”.

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: alcaldia de cali

Una posibilidad para reabrir

De acuerdo con la secretaría de Salud de Cali, la institución tendría una oportunidad para mejorar sus servicios y posteriormente volver a abrir sus puertas a los pacientes.



“La Secretaría de Salud Pública Distrital está en total disponibilidad para dar, con oportunidad, la nueva cita, realizar nuevamente la visita y verificar que los hallazgos se han subsanado y así poder levantar el sello”, precisó Velez Jaramillo.

¿Qué pasará con los pacientes?

Desde la secretaría se informó que son las EPS las que deberán garantizar la prestación de los servicios de salud y de crear un plan de contingencia para responder ante la situación.



Ospina reiteró que la responsabilidad recaerá en las aseguradoras, pero "si un usuario es atendido en una clínica de baja calidad, después van a preguntarse por qué la Alcaldía los dejó operar si no tenían las condiciones ideales para el servicio", concluyó, según el medio.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

