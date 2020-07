Video: Cientos de personas incumplieron aislamiento en parque de Cali

Sin tener en cuenta medidas de prevención, numerosas personas salieron a realizar deporte, actividades físicas y reunirse entre amigos en el parque Dakota de la comuna 5, norte de Cali.



Además, había un grupo de 20 personas jugando fútbol en la cancha de Chiminangos.

La Policía de Cali, realizó una intervención en el parque y retiró al personal encargado de las diferentes actividades físicas como clases de boxeo, kickboxing y aeróbicos. También, se retiró a las personas que estaban jugando el partido de fútbol en la cancha en el sector de Chimisexta, debido a que no se estaban cumpliendo con el confinamiento.

Los caleños podrán salir a hacer deporte si cumplen con las medidas establecidas por el gobierno distrital. Pero las autoridades indicaron que en estos casos no se cumpñieron las normas. Una situación similar se vivió el fin de semana pasado en el sector de El Ingenio, en el sur.



Según el Decreto 1284, se autoriza a aquellas personas, cuyo rango de edad esté entre los 18 y 60 años, a ejercitarse de lunes a viernes, de 6 a 9 a. m. y de 6 a 9 p. m. Los sábados, domingos y festivos, será de 6 a 9 a. m.



Los menores de edad podrán ejercitarse tres veces a la semana y media hora al día, entre las 4 y 6 p. m., acompañados de un adulto no mayor a 60 años.



El secretario de Deporte y Recreación, Carlos Alberto Diago, reiteró que se puede caminar, trotar y montar bicicleta, siempre y cuando se tengan las medidas de bioseguridad.



El funcionario recordó que hasta el momento se están reactivando 17 deportes de alto rendimiento, de manera coordinada con las ligas, mientras que los centros recreativos y deportivos aún no están autorizados para abrir.