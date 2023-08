La campaña de participación ciudadana ‘Cali para mí’ logró unificar las voces de más de 25 mil personas, entre 2022 y 2023, en torno a la identificación y a la priorización de los 20 proyectos de ciudad más importantes para Cali.



Son proyectos y propuestas que en el transcurso del año han sido presentados a candidatos a la alcaldía de la capital vallecaucana.

Ahora se realizará la iniciativa ‘Ciclo de debates – Elecciones regionales’, la cual configura una alianza con los medios de comunicación regionales, universidades, sector privado y organizaciones ciudadanas para el desarrollo de una agenda común de debates, de cara a la contienda electoral.



(Lea también: ¿Qué se mueve detrás de sicariatos y ataques en Tuluá?: Se vive con miedo y sin fiestas)

Ahora se realizará la iniciativa ‘Ciclo de debates – Elecciones regionales’ para el desarrollo de una agenda común de debates de cara a la contienda electoral FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, se busca que los candidatos puedan presentar sus propuestas de manera ordenada y sistemática a la ciudadanía. ProPacífico es uno de los principales gestores de 'Cali para mí'.



Las universidades del Valle, Icesi, de San Buenaventura, Javeriana de Cali y Autónoma de Occidente serán los sitios de encuentros de los seis debates, escenarios para que la población aclare dudas sobre quiénes aspiran a ocupar el máximo despacho de la ciudad.



El sexto será el gran debate final, con el apoyo de Telepacífico.



(Puede leer: ¿Qué pasó en la noche que colombiana murió al caer de piso 14 en Chile?)



Este jueves 17 de agosto, el primer debate se llevará a cabo de 9:30 a. m. a 12:00 m., en la Universidad de San Buenaventura. La temática principal será movilidad y medioambiente.



(Además: La historia detrás de asonada por presunto caso de abuso sexual que conmocionó a Cali)



El jueves 31 de agosto, también de 9:30 a. m. a 12:00 m., se hablará sobre planeación y desarrollo económico, en la Universidad del Valle.



El jueves 14 de septiembre, el eje temático será educación, innovación y cultura, en la Universidad Autónoma de Occidente, de 9:30 a. m. a 12:00 m.



El jueves 28 de septiembre, el turno será para debatir sobre salud, bienestar y seguridad alimentaria, en la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, de 9:30 a. m. a 12:00 m.



El jueves 12 de octubre, el debate se centrará en seguridad y convivencia, en la Universidad Icesi, de 9:30 a. m. a 12:00 m.



Esta gran alianza está conformada por ProPacífico, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, Comfenalco Valle Delagente, Andi Valle del Cauca, Asocaña, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, las también universidades Autónoma de Occidente, de San Buenaventura, Icesi y del Valle.



(Lea también: A la cárcel, el hombre que tuvo secuestrada a una adolescente: era vecino de la familia)



También aparecen Unidad de Acción Vallecauca (UAV), Comité Intergremial Empresarial, Grecocentro, Grupo Multisectorial, Invest Pacific, ‘Cali para mí’, Cali Cómo Vamos, Mi Cali Contrata Bien, Datos que hacen Ciudad, Cali Visible, Telepacífico, Telepacífico Noticias, Caracol Radio, Diario Occidente, La Silla Vacía, Tubarco, Noticiero 90 minutos y EL TIEMPO Casa Editorial.

La campaña 'Cali para mí'

ProPacífico lanzó la campaña ' Cali para mí' en 2022 con la meta inicial de 10.000 participantes. Pero se superó a tal punto que alcanzaron a ser más de 25.000 personas, a quienes les preguntaron cuál es la Cali ideal para ellos.



La iniciativa tiene el apoyo y el respaldo de ProPacífico, Cámara de Comercio de Cali (CCC), Comfandi, Comfenal-co Valle, la Unidad de Acción Vallecaucana y las universidades del Valle, Javeriana de Cali, Autónoma de Occidente, Icesi y de San Buenaventura de Cali, además de 20 organizaciones sociales.



La directora ejecutiva de ProPacífico sostuvo que la ciudadanía considera que seguridad, educación de calidad, salud a tiempo, cero hambre, una galería o plaza de mercado de acopio campesino, mejores colegios, mejores vías, el Centro de Promoción de Bienestar Animal, el tren de cercanías y tener una Cali cívica, diversa y unida, y barrios completos y mejorados, son prioridades.

Importan seguridad, educación de calidad, salud a tiempo, cero hambre, una galería de acopio campesino, mejores colegios, mejores vías, el Centro de Bienestar Animal, el tren de cercanías FACEBOOK

TWITTER

También importan la descontaminación del río Cauca, el parque del río Cauca en el oriente; que Cali tenga un parque del reciclaje; la necesidad de una universidad para el distrito; cultura y arte, recuperación del MIO, Cali Digital; bilingüismo para todos y red de galerías.



"Ya no tenemos calles buenas. No hay sector o cuadra que no esté deteriorada", manifestó el ciudadano William Lozada, quien opinó sobre el programa que se inició el año pasado, y cuyas conclusiones y resultados han venido siendo presentados en la última semana a precandidatos a la alcaldía de Cali. Todo con el propósito de que incluyan estas metas y prioridades de los caleños consultados en sus agendas y programas de gobierno.



La directora Ulloa explicó que después de analizar 116 proyectos preliminares, en 63 talleres se priorizaron en un comienzo 40 y de allí salieron las 20 finales.



En 2022, 17.800 personas priorizaron lo que consideraban se debe hacer primero para que Cali avance.



Luego se invitó a la ciudadanía a un ejercicio de profundización en este 2023 para que esta vez dijera por qué componentes se debe empezar a trabajar. En esta fase se contó con la participación de 8.500 ciudadanos más para un total de más de 25.000.



"La participación ciudadana es fundamental para cualquier ejercicio de planeación territorial. La voz de los caleños debe ser tenida en cuenta a la hora de definir el destino de la ciudad", destacó la directiva de ProPacífico.



De acuerdo con el programa Cali Cómo Vamos, en los primeros cinco meses de 2023 se han observado diferentes tendencias, como el aumento en el número de homicidios en comparación con el mismo período del año anterior.



En cuanto al estado de las vías, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Cali, la Administración invirtió 90.000 millones en recuperar la malla vial de 73 barrios y las principales vías de la ciudad.



CALI