El ciclista 'todoterreno' del Valle que participará en los Panamericanos

El ciclista vallecaucano Alex Juan Pablo Zapata Unas tiene tres nombres y tres especialidades en su deporte: la ruta, la pista y el ciclomontañismo. En este último dio sus primeros pedalazos.

Muy pocos deportistas se dedican a esas tres modalidades del ciclismo como lo hace este joven de 21 años, oriundo de Tuluá. Lo más común es que de una rama del ciclismo pasen a otra, como fue el caso de Egan Bernal, quien migró del ciclomontañismo a la ruta.



Pues Juan Pablo, como prefieren que lo llamen, practica con tan buenos resultados las tres modalidades, que en los Juegos Panamericanos Junior 2021, que se realizarán del 25 de este mes al 5 de diciembre próximos en Cali y el Valle del Cauca, representará a Colombia en ciclismo de ruta y de pista.

Los orígenes de Juan Pablo Zapata están en el ciclomontañismo. Cada vez que puede compite en carreras de esa modalidad. Foto: Team Super Giros

“Había clasificado a las tres modalidades, pero tenía que escoger dos, que son la pista y la ruta. No pude tomar ciclomontañismo porque las fechas no lo permitían”, dijo.



Juan Pablo espera subir al podio en las pruebas que le correspondan. Esas preseas las sumaría a las que ha obtenido en ciclomontañismo, en el que ha sido campeón nacional y medallista Panamericano.



Aunque ahora está más concentrado en el ciclismo de ruta ya que hace parte del equipo profesional Team SuperGiros - A. de Manizales, G. de Caldas Juan Pablo pide permiso a su equipo para participar en carreras de ciclomontañismo que no se le crucen con su calendario.



Dice que cuando corre en ciclomontañismo regresa a sus orígenes. Sin embargo, como le pasó a Egan, espera llegar a Europa a un equipo de ruta.



"Tengo el sueño de estar en Europa, correr en un equipo profesional o amateur. Allá hay más nivel, hay más carreras. Es un fichaje directo. Espero que las cosas lleguen, que se vayan dando", afirmó.

