'Me voy a quedar aquí parado': Ciclista detuvo a motociclistas en ciclorruta de Cali

"Me voy a quedar aquí parado", fueron las palabras repetidas por un ciclista cansado del mal uso que le dan algunos actores viales a la ciclorruta en Cali.



El hombre grabó a varios motociclistas que querían aprovechar el carril exclusivo para evitar la congestión vial, aunque frustró su intención bloqueándoles el paso. El video es viral en redes sociales.

El hecho en cuestión ocurrió este lunes 9 de octubre en Cali y su protagonista es un joven llamado Andrés, quien transitaba tranquilamente por una ciclorruta de la ciudad, cuando se dio cuenta que detrás de él venía una larga fila con decenas de motociclistas que aprovecharon el carril para evitar la congestión de los carros en la vía.



Ante tal imprudencia, pues este carril es exclusivo para bicicletas, el hombre no dudó en frenar y bloquear el paso de las motos.



"Ando bien ofendido en la ciclovía, me voy a quedar aquí parado porque aquí no deben andar motos", sentenció Andrés, quien grabó el momento y lo compartió en sus redes sociales.

Ciclista en Cali. Foto: Tik Tok.

En el metraje, es posible apreciar a varios motociclistas que ocuparon la totalidad del carril, quienes además reclamaron al ciclista por haberse detenido y le gritaban que se hiciera a un lado para poder pasar.



Sin embargo, el joven continuó reclamándoles por invadir el espacio exclusivo e incluso señaló que iba a esperar a un agente de tránsito para que interviniera en la situación. Aunque, decidió empezar a transitar a muy baja velocidad a manera de protesta.

Metros más adelante, en un cruce, los conductores de las motos que lo seguían salieron del ciclocarril . Pero, nuevamente la situación se volvió a presentar y otros motorizados empezaron volvieron a ingresar.



"Métase que esto va para redes sociales", sentenció el ciclista.

Ciclista en Cali. Foto: Tik Tok

El video del joven ya alcanza más de 100 mil reacciones y cinco mil comentarios en Tik Tok.



"Tiene mucha razón", "Deberías hacer una campaña para que se respete ese espacio que es solo para ciclistas", "Esos espacios son para hacerlos respetar", son algunas de las respuestas al video.



Incluso, algunos motociclistas han afirmado que ese espacio es único para bicicletas.



"Soy motociclista, amo las motos, pero el respeto es para todos y la ciclovía es para las bicicletas", dijo un internuata. Aunque, también hubo quienes mencionaron que fue un acto "exagerado" y afirmaron que a su vez hay algunos ciclistas que cometen varias infracciones.

