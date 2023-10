'Yo no sabía que tenía muchos derechos': Ciclista en Cali recibió apoyo de Mintrabajo

En días anteriores, circuló en redes sociales el video de un joven ciclista que denunciaba el mal uso que se le daba a ciclorruta en Cali. La particularidad del metraje, en el que se podía ver a motociclistas invadiendo el carril exclusivo, llamó la atención de miles de internautas y el protagonista de la situación se hizo famoso.



Dada la popularidad que estaba recibiendo, también se conoció que el hombre, llamado Ostin Andrés, estaba teniendo una vulneración de sus derechos laborales, hecho que denunció en su cuenta de Tik Tok.

"Tengo que ir a las oficinas del trabajo a que me revisen unos papeles, porque tuve un accidente laboral y fui a la eps y resulta que no estaba afiliado", contó el joven en sus redes sociales.



Además, afirmó que aunque logró ser atendido en el servicio médico al que acudió, le dieron cinco días de incapacidad y su jefe lo habría despedido.



"El jefe me echó, me dijo que fuera por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada", señaló.



Ante esta situación y la evidente indignación del hombre, miles de personas intentaron brindarle asesoría y explicarle que estaban vulnerando sus derechos.



"A usted no lo pueden echar por eso", "Una incapacidad no es motivo de despido", "¿Cómo así que no tiene EPS?", fueron algunos de los comentarios.



La situación llegó a oídos de Mintrabajo

El alcance de los videos del joven Ostin Andrés fue tal que recibió apoyo del Ministerio de Trabajo, en donde fue asesorado sobre sus derechos laborales.



"Gracias a ellos que me ayudaron con este caso, porque la verdad yo era ignorante de mis derechos, yo no sabía que como trabajador yo tenía muchos derechos", explicó Andrés.



También, afirmó que la asesora que recibió su caso en Mintrabajo, la abogada regional Adriana Matiz habló con el empleador que lo despidió, quien "estaba asustado" porque le tendría "que pagar como tres millones de pesos".



"Adriana Matiz muchas gracias, fuiste muy amable conmigo, muy agradecido contigo", explicó.



Además, añadió que entrará en un proceso de conciliación con el contratista de su anterior empleo.

Pedagogía popular sobre derechos en el #trabajo. pic.twitter.com/J3Mygixxel — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) October 12, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

