Ciberacoso alcanza a más de 240 mujeres con amenazas: encuesta en tres ciudades

“En medio de una conversación laboral por una plataforma digital empezó a decirme que yo debía bailar muy bien porque era de Cali, que mi novio era muy afortunado y que él podía viajar a escondidas de su esposa para que saliéramos de rumba. Me sentí muy incómoda y respondí con un emoticón. No teníamos confianza porque era nueva en ese trabajo”.

Así describió Laura, una conversación que años atrás sostuvo con su jefe. Además, agregó que solía dejarlo en visto, pues no fue la única vez que la situación ocurrió; inclusive le escribía en horarios no laborales y que cuando él notó su molestia, su comportamiento se tornó agresivo con ella. “Luego me enteré de que había tenido amoríos con compañeras y que a ellas les daba beneficios, como días libres o cambios de turno”, comentó.



(Lea también: Lo que se sabe de la balacera en un velorio que podría haber terminado en una masacre)



La historia de Laura es similar a la de 470 mujeres emprendedoras y/o empresarias de Cali, Medellín y Bogotá que utilizan diferentes medios digitales para llevar a cabo sus labores diarias y que fueron parte de la encuesta más reciente del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), de la Universidad Icesi, de la capital del Valle, y de la Fundación WWB Colombia con el Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe).

Facebook Twitter Linkedin

Rechazo a las violencias contra las mujeres. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La mitad de todas ellas señaló ser blanco de intimidaciones y del ciberacoso, es decir, a más de 240 de las encuestadas en las tres ciudades.



La encuesta, realizada en el último año, caracterizó las violencias basadas en género en el ámbito digital, arrojando que el 35 % dijo haber sentido acoso o seguimiento constante a través de redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos, y un 16 % aseguró haber sido objeto de amenazas en línea.



(Lea también: Angustioso clamor de familia de colombiano que murió en Chile para repatriar su cuerpo)



En la mayoría de las situaciones, los agresores fueron desconocidos (54 %), seguido de personas conocidas en la vida real (28 %) y personas conocidas solo en línea (18 por ciento). En casi el 80 % de los casos, las víctimas optaron por bloquear a la persona agresora. Otra parte decidió reportar el comportamiento en la plataforma o red social (24 %, mientras que un 12 % prefirió hablar con compañeros, socios o supervisores. Los sentimientos más frecuentes, según la encuesta, fueron la rabia y el miedo.

Facebook Twitter Linkedin

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Hay una cosa muy grave que muestra el análisis y es que lo que hacen las mujeres frente a este tipo de violencias es ocultarlas, pues como no hay mecanismos para la denuncia ni pública, ni legal, ni organizacionalmente cuando estamos en un universo profesional, lo que hacen las mujeres es salir de las redes y salir de las redes, como sabemos, es prácticamente amputar la mitad de su existencia”, afirmó la directora del OEM, Lina Buchely. “Es amputar las posibilidades de negocio a las emprendedoras”, añadió.



(Lea también: Cantante de música urbana, el terror por robos en puntos Gane en el oriente de Cali)



“Nuestra encuesta revela que el 53 % de las mujeres en Colombia enfrentan violencias digitales. Las cifras son preocupantes y necesitamos atención”, anotó Natalia Escobar, experta en medición del OEM.



La encuesta también revela que el 54,5 por ciento desconoce las acciones a tomar, en caso de violencia de género.



Además, el 21 por ciento de las encuestadas por el OEM de la Icesi y la Fundación WWB Colombia con el Cipe ha sentido acoso por parte de empleados, socios, proveedores o clientes.



"Siendo un fenómeno poco atendido, es indispensable que las empresas incorporen herramientas para sensibilizar a sus empleados al respecto y capacitar a las mujeres para enfrentarlo”, explicó la directora del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), Ángela Vélez.



Según la Organización de Estados Americanos (OEA), el 77 por ciento de las víctimas de ciberacoso en el mundo han sufrido otras formas de violencia por parte de sus parejas.



CALI