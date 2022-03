Miguel Polo Polo, quien el domingo 13 de marzo lideraba en el preconteo la curul en la circunscripción afro, la habría perdido tras los escrutinios de la Registraduría.

La competencia por la curul afro se convirtió en un debate en redes. Miguel Polo Polo, quien el domingo había celebrado entre felicitaciones, especialmente, del Uribismo, salió en la noche este viernes 18 de marzo a decir que hay fraude y en uno de los tuits que se le atribuyen se refiere 'a la hija del 'Negro Martínez'.



(Lea también: El caso del adolescente asesinado presuntamente por otro menor en Cali)



Polo Polo cuestionó que en Buenaventura, a Lina Martínez, quien representa el Consejo Comunitario Limones, le habrían aparecido 1.500 votos.



"En Buenaventura terminó el escrutinio y todo normal, y hoy que suben el resultado del mismo al sistema le aparecen 1500 votos a la hija del negro Martínez", dice un mensaje atribuido a Polo Polo.

Polo Polo no tendría la curul, aunque su lista fue la segunda más votada de las inscritas, detrás de Rogelia Monsalve, quien logró la otra curul afro con una votación en la que cerca de la mitad de sus votos sale de Malambo (Atlántico), donde su hermano es alcalde.

En el preconteo con el 99 por ciento de las meses incluidas, Polo Polo tenía 35.253 votos, frente a los 34.308 de Martínez García FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Alerta por riña de unos 50 estudiantes frente a un colegio de Jamundí)



El aspirante se lanzó con el número 1 en la lista del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Fernando Ríos Hidalgo, obteniendo 35.253 votos (7,40 por ciento).



Según los informes de la Registraduría, en el preconteo con el 99 por ciento de las meses incluidas, Polo Polo tenía 35.253 votos, frente a los 34.308 de Martínez García, quien es abogada.



Esta controversia se suma a que algunos sectores consideran que Polo Polo no representaría los intereses de la comunidad afro.



"Miguel Polo Polo es indígena, no es negro. En 2019 se autopercibió como indígena en la comunidad Isla Gallinazos", sostuvo Alí Bantu Asanti, abogado y director del colectivo Justicia Racial.



Ante las críticas, Polo Polo contestó que de no haber cumplido con los requisitos, su candidatura no habría sido aceptada.



Además, afirmó que, según la definición de la Constitución, cualquier persona que se autoreconozca como tal puede ser afro en el país.Según los informes de la Registraduría, en el preconteo con el 99 por ciento de las meses incluidas, Polo Polo tenía 35.253 votos, frente a los 34.308 de Martínez García.



(Además: Preocupación en Cali por el aumento de riñas entre alumnos en los colegios)



Así lo señaló Ali Bantu Asanti, abogado y director del colectivo Justicia Racial.



"Miguel Polo Polo es indígena, no es negro. En 2019 se autopercibió como indígena en la comunidad Isla Gallinazos", sostuvo Bantu Asanti.



Ante las críticas, Polo Polo contestó que de no haber cumplido con los requisitos, su candidatura no habría sido aceptada.



Además, afirmó que, según la definición de la Constitución, cualquier persona que se autoreconozca como tal puede ser afro en el país.



CALI