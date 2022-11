El litoral llegará con más fuerza en la edición 2022 del Concurso Nacional de la Belleza, con una nueva participante. Se trata de la Señorita Región Pacífica, que por primera vez estará en el emblemático certamen colombiano.



Estará representada por la candidata Lina Marcela Angulo, nacida en Puerto Saija (Chocó) y que espera ser protagonista en el reinado.



Dentro de sus propósitos, la aspirante al máximo cetro de la belleza colombiana, detalla que busca “inspirar a cientos de niños y adolescentes a cumplir sus metas y que estas les permitan tener una vida digna”.



(También lea: Empieza proceso para reinstalar la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali)

“Vengo de una familia humilde nacida en la vereda de un pueblo desconocido para muchos colombianos se las inmensas carencias en educación, alimentación y salud que viven muchos niños y jóvenes en mi natal Puerto Saija mi deseo es que sean visibilizados, que el país entero vea el potencial y capacidades que tenemos y se nos brinden las oportunidades necesarias para darlos a conocer”, comenta Lina Marcela.



Es por eso que considera que su participación servirá de referencia a muchas personas “que en algún momento lo vieron imposible y hoy se enorgullecen de ver un sueño hecho realidad en nombre de todo mi pueblo”.



Considera que su empuje y espíritu de cumplir sus sueños lo heredó de sus padres, quienes han sido su pilar para salir adelante.



(Además: Indignación por ciclista que debe esperar a que motos transiten por bicicarril)



De su padre, Lisímaco Angulo, agricultor de 49 años y nacido en Naya (Buenaventura), valora la educación que le brindó, así como su amor incondicional, y que le enseñó "que la mejor manera de enfrentar las situaciones difíciles es con una sonrisa y actitud positiva".



"Aunque suene muy simplista no lo es para nada, pues me ha tomado muchos años de constancia hacer que esta filosofía sea parte de mi vida", añade.

Facebook Twitter Linkedin

Lina Marcela Angulo estudia Contaduría Pública en Univalle. Foto: Archivo particular

En cuanto a su mamá, Maria Orobio, la mayor de 12 hermanos y dedicada a la panadería y pastelería, valora sus enseñanzas sobre la resiliencia.



"Ella me ha enseñado de constancia, perseverancia y pasión por lo que hago, ella es una mujer admirable", destaca la candidata.



Sobre su carrera profesional, Contaduría Pública, Lina Marcela cuenta que la escogió inicialmente, no era la que tenía planeada en su imaginario, debido a que considera que estaba orientada en los intereses de particulares.



(Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de la 'lluvia' de billetes lanzados en la Terminal de Cali?)



"A medida que mi formación se fue forjando me di cuenta que no era así, la Contaduría, a diferencia de lo que muchos consideran es una carrera con gran enfoque social las decisiones que se toman dentro de una organización impactan en la sociedad en la cual esta desarrolle sus actividades comerciales", asegura.



Es por eso que espera que desde cualquiera que sea su lugar o establecimiento de trabajo, espera poder impactar de manera positiva en la sociedad.



La gala de elección y coronación del Concurso Nacional de la Belleza se hará el 13 de noviembre, en Cartagena.



Lina Marcela Angulo, de 24 años, también aspira a estudiar Medicina, desde donde espera ayudar a la región.



El suroccidente colombiano también cuenta con otras candidatas para el certamen de belleza. Por Chocó estará Sonia Cuesta, mientras que por el Valle del Cauca lo hará Juanita Urrea Posada. Buenaventura estará representada por Luisa Fernanda Lozano González; Cauca tendrá a Laura Triana, y Nariño, a Susana Villota.



CALI