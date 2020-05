Chequeos médicos a los caficultores de Cauca para combatir covid-19

En el marco del aislamiento social, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, firmó el pasado 2 de mayo un convenio con el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca con la finalidad de garantizar una ‘cosecha segura’ del café caucano.

En este convenio se destinarán recursos para que las diferentes entidades de salud realicen exámenes médicos a 10.300 recolectores y caficultores, a quienes se les revisará la temperatura, afectaciones respiratorias para mitigar el contagio del coronavirus.



"Somos el cuarto productor de café en el país y este año se tiene proyectada una cosecha que dejarían al departamento cerca de un billón de pesos”, explicó el gobernador Larrahondo Carabalí.



Mediante la carnetización de los trabajadores, la Secretaría de Salud municipal, inspeccionará todos los procesos de la recolección.



"La FNC-Comité de Cafeteros del Cauca siempre ha estado atenta al bienestar de las familias cafeteras, y en esta oportunidad con mayor esfuerzo porque entendemos que la cosecha deja más de 6 mil empleos directos y permite que los recursos de la cosecha se distribuyan en la comunidad”, aseguró Gerardo Montenegro Paz, Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca.

Montenegro, indicó que este año el café se encuentra en un muy buen precio y con muy buenos pronósticos de cosecha. El fin de semana pasado la carga fue de 1'134.000. Hasta hace tres meses la carga no pasaba de 800.000 y el otro año para esta misma fecha, estuvo por 700.000 y 800.000.



Este plan está articulado con las secretarías de agricultura y salud del departamento, las administraciones municipales y las instituciones del gremio.



“Para velar por la salud de nuestro sector rural, hemos definido que con la secretaría de la salud y las ESE del departamento podamos carnetizar a cada uno de los cosecheros que lleguen. De esta manera cada una de estas personas tiene que pasar por el centro de salud del municipio, hacerse un chequeo médico y certificarse cuál es su estado de salud”, dijo Yesid Paz Castro, secretario de Agricultura del Cauca.



El pico alto de cosecha será hasta junio en 31 de los 34 municipios cafeteros del departamento, tiempo donde se espera que garantizar la recolección de 1.250.000 sacos de café, lo que exige rigurosas medidas sanitarias.



Adicionalmente, debido a la situación que se vive en Colombia por el covid-19, desde las diferentes fincas cafeteras se han venido tomando medidas para evitar que este virus se propague en sus regiones, por eso para reforzar este control, la Gobernación y el Comité de Cafeteros, iniciaron la entrega de equipos como guantes, trajes, gafas, tapabocas, artículos desinfectantes, alcohol donado por Asocaña y la Industria Licorera del Cauca, entre otros, para los puestos de control en los municipios donde se concentra la cosecha cafetera.



“Yo sé que nosotros los campesinos con estos controles la pandemia no nos va a llegar y podremos hacer la cosecha bien, con gente alentada trabajando en nuestras fincas”, dijo Jesús Vivas, presidente del comité de cafeteros en el municipio de Piendamó.



Trajes de bioseguridad también serán entregados a las personas que están en los puestos de control.



“La labor que adelantan las comunidades también nos ha ayudado a tener este panorama esperanzador en el Cauca, donde las cifras de contagios por el covid-19 no han sido altas y esto ha sido gracias al gran esfuerzo que hemos hecho todos, un esfuerzo que no ha sido fácil pero que tiene como principal objetivo: salvaguardar las vidas de los caucanos y caucanas”, aseguró el mandatario caucano.



Debido al coronavirus, este año los cafeteros no solamente deben cumplir con ciertas medidas como lavarse las manos, manejar distancias, cambio en los horarios de alimentación, sino que ahora las cooperativas serán las encargadas de ir hasta las fincas y comercializar el café.



El café caucano es una de las principales líneas agropecuarias del departamento en la cual se sostienen más de 90 mil familias campesinas y una base clave para la reactivación económica en la región.



