Atención: Cali cerrará la ciudad y se aplicarán nuevas restricciones

"En nuestra vigilancia epidemiológica en línea hemos observado un incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) a un ritmo mayor de lo previsto, una tasa de contagio más elevada y no podemos correr riesgos; por ello cerraremos la ciudad", escribió el alcalde Jorge Iván Ospina.



En un mensaje que no detalla las disposiciones ante el incremento del contagio del covid-19 en la ciudad, el Alcalde deja entrever que se requieren nuevas medidas de urgencias.



Cali está cobijado por el toque de queda desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del vía siguiente y el pico y cédula por pares e impares.



Un día antes, Ospina, quien es médico, advirtió que "la ciudad empieza a incorporarse a un tercer pico. Identificamos un espacio que nos dan las métricas médicas para no decretar cuarentena. Sin embargo, no la descartamos. Lo estaremos evaluando cada seis horas. Les agradecemos a las mayorías que cumplen con uso del tapabocas y no participan en eventos donde hay riesgo. Los invito a todos para evitar más contagios".

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, señaló que la ciudad tuvo el martes, de nuevo, un reporte de 700 casos nuevos de contagio. El número efectivo de reproducción RT está en 1,2; es decir, que por cada 10 casos de covid-19 se contagian 12 más".



Reportó, entonces, un aumento de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), al pasar de 405 a 421 pacientes. Se llega a un 49 por ciento de carga por covid-19. Y se llega a una ocupación del 90 por ciento en UCI.



Torres anotó que con estos datos se ha decidido activar todas las tareas de salud pública. En estrategias se dispone de puntos de toma de muestras. "Invitamos a quienes tienen algún síntoma respiratorio a que tomen sus medidas de aislamiento y consulten para determinar su situación médica. También, identificar a los adultos de 50 años que podrían pasar a una ruta de atención y seguimiento", dijo.



La doctora Torres dijo que en acuerdo con el Alcalde se activó vigilancia en línea en tiempo real, datos con los cuales se toman decisiones tanto por contagios como por muertes.



Fueron dispuestas más camas de UCI, al pasar de 850 a 859. Mientras que en la baja y mediana complejidad en salud se abre espacio a sintomáticos respiratorios, para apoyar el desescalonamiento si se llega a requerir.

También el miércoles la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que ocho de las 27 clínicas en Cali, la mayoría con atención de patologías relacionadas con afectaciones cardio y neurovasculares, tienen ocupación plena de sus Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Sin embargo, el movimiento de pacientes sigue siendo dinámico en la ocupación de esos espacios de atención especializada.



Pero el margen de maniobrabilidad de complicado en las últimas horas, en una tendencia de incremento.



Según los informes oficiales, el 60 por ciento de los casos de coronavirus reportados en el Valle corresponde a personas entre 20 y 49 años y el 60 por ciento de la ocupación de camas UCI a mayores de 70 años.

