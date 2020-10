Censura inaceptable, respuesta de 'El País' al Alcalde de Cali

El diario El País de Cali respondió en un editorial la postura del alcalde Jorge Iván Ospina que calificó una opinión del director de Información de este medio, Diego Martínez, en su cuenta de Twitter, como una "manifestación racista y xenofobia de un director de medios", anotando que "por el bien de la prensa libre y democrática debería renunciar".



La polémica se suscitó, luego de que el director Martínez escribió el trino: "Los bogotanos andan muy preocupados porque los indígenas van para allá por unos días. Que tal los caucanos y vallecaucanos que nos toca padecerlos todo el año".



Voceros indígenas señalaron que se trata de un comentario racista.

Este editorial del periódico El País lleva por título 'Censura inaceptable' en el cual, se indicó: "El desarrollo tecnológico de la comunicación ha creado instrumentos como las llamadas redes sociales en las cuales las personas expresan sus opiniones y tienen la posibilidad de debatir y discutir los hechos que constituyen la actualidad".

En cualquier lugar del mundo, se debe censurar esta manifestación racista y xenofobia de un director de medios y por el bien de la prensa libre y democrática debería renunciar pic.twitter.com/4wL3eTWpZ8 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 19, 2020

El editorial continuó diciendo: "En ese contexto, el Director de Información de El País, Diego Martínez Lloreda, expresó su pensamiento sobre acontecimientos que despiertan reacciones de todo tipo. Su opinión, tan respetable como la de cualquier colombiano, produjo la respuesta airada y fuera de lugar del señor alcalde de Cali, quien le pidió la renuncia al cargo que el periodista desempeña en este diario".



También indicó: "Además de un acto inaceptable proveniente de un funcionario que ejerce como gobernante de la ciudad, la solicitud del señor Jorge Iván Ospina, es muestra de intolerancia frente a las formas de pensar que no coincidan con las suyas".



Continuó: "Y crean una atmósfera hostil y peligrosa contra El País, contra los periodistas que laboran en nuestra empresa y contra la libertad de expresión.

Así no sea de su agrado, el señor alcalde como primera autoridad del Municipio y como todos los integrantes del Estado en Colombia deben respetar y defender el ejercicio de esas libertades".



El diario El País de Cali, en su editorial, agregó: "El alcalde Ospina no tiene autoridad para exigirle la renuncia a nuestro Director de Información, ni está dentro de sus funciones atacar el ejercicio del periodismo y censurar el derecho a opinar".



Jhoe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo: "¿Uno qué puede decir de directores de medios que, lastimosamente, con su lenguaje racista, lo que invocan es a la estigmatización, el señalamiento, que es otra forma de violencia con términos degradantes como si fuéramos una carga para la sociedad, cuando en realidad aquí hay que denotar, de manera critica, que estamos en un Estado y en un Gobierno, en el que implique la humildad tipifica para ellos algo degradante? Y ser humilde no es la pobreza, la pobreza se genera por las políticas de Estado, porque no es equitativo en sus acciones. Rechazamos enérgicamente este tipo de conceptos de un periodismo que está parcializado que no ayuda a nada en resolver desde la opinión y desde el pensamiento critico la situación de un país desigual socialmente y con un modelo excluyente".



