Censo del Dane le devuelve 680.000 habitantes al Valle del Cauca

“La pelea que dimos fue un aumento de 680.000 persona en el Valle, personas que eran de carne y hueso pero que no nos las querían contabilizar”, indicó la mandataria del departamento, Dilian Francisca Toro.



El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revisó el Censo y aplicó unos ajustes.

La Gobernadora recibió los nuevos resultados del Dane durante el foro ‘El Valle del Cauca: Una región que se transforma’, que se realiza en Bogotá.



"Fue muy importante cuando hicimos la reclamación con respecto al Censo, esto fue sobre bases sólidas. Nosotros estábamos diciendo que nosotros teníamos en la seguridad social 4’350.000 personas que no podíamos ser menos de eso porque eran personas de carne y hueso, porque eran personas que estaban pagando u otros que los pagaba el Estado para la seguridad social”, señaló.



Desde noviembre del 2018, cuando se conoció el informe preliminar, Toro adelantó la reclamación por el desfase en las cifras. Para ello, fueron necesarias varias reuniones técnicas para para evaluar los avances del proceso de asignación de personas omitidas en el Censo poblacional.



La mandataria recordó que “nos habían dicho que teníamos 3’780.000 personas y realmente no coincidía. Hicimos el reclamo bastante grande al director del Censo, ellos realizaron un estudio minucioso y se dieron cuenta que había realmente una omisión con el número de personas en el Valle del Cauca, una omisión que se daba porque las personas no estaban cuando llegaban o porque había nuevas expansiones o porque en seguridad social no habían hecho el cruce de base de datos”.



“De esta manera -concluyó Toro- el Censo del Valle del Cauca nos subió 680.000 personas y hoy tenemos 4’480.000 personas de carne y hueso, que eso era lo que queríamos. Era la proyección que tenía el departamento”.