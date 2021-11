Colombiana falleció durante un vuelo rumbo a España

Una mujer de Buenaventura, quien había salido de viaje con rumbo a España y abordó un avión, falleció en pleno vuelo.

La tripulación y los demás pasajeros solo se percataron de que algo no estaba bien con ella hasta el final del trayecto.



El vuelo había partido desde Cali hacia España. Allí, la mujer, identificada como Celmira Ocampo, tiene familiares y por eso había decidido ir a visitarlos.



En el avión, ella tuvo, al parecer, un paro cardíaco y los pasajeros con la tripulación pensaron que estaba dormida.



El esposo, Lisandro Alomía, no viajó con ella e inclusive pensó que ya había llegado a suelo español, pues el viaje fue el pasado 17 de noviembre.



El jueves, la señora Ocampo llegaba a la capital española. Un familiar la iba a recoger y a llevar a una región llamada Asturias. Ese era su destino.



La colombiana viajó en el vuelo AV0046 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Madrid, llegando al aeropuerto de Barajas.



Sin embargo, los días pasaron y su esposa no se comunicaba con él para decirle que ya había llegado y los familiares de ella en España tampoco tenían noticias de su paradero.



Pensaron en un comienzo que estaba desaparecida por lo que pidieron explicaciones a la aerolínea.



Solo hasta el domingo siguiente, el 21 de este mes, el esposo se enteró del fallecimiento, porque él había estado insistiendo en tener algún informe sobre lo que había pasado con ella.



De acuerdo con el esposo, en el Valle todos los demás familiares y él creían que todo marchaba bien.



Ahora, lo que la familia busca es la repatriación del cuerpo, pero quiere respuestas sobre realmente cómo murió la señora, si fue durante el vuelo o si fue después.



A su vez, a los familiares les han dicho que pueden cremar el cuerpo en España, pero el costo es elevado y no tienen suficientes recursos.

¿Qué dice Avianca?

En un comunicado, Avianca informó: "Avianca lamenta lo ocurrido con la pasajera luego de la llegada del vuelo a Madrid".



En la aerolínea señalaron que en este momento los esfuerzos están concentrados en dar soporte a su familia en todo lo relacionado con la repatriación a Colombia.



"Vale la pena indicar que en cumplimiento de las leyes de protección de datos de Europa la información relacionada con el evento, es de manejo exclusivo de las autoridades españolas, específicamente de la Policía Judicial", señalaron en Avianca



