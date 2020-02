Robert Farah dijo que levantamiento de su suspensión lo anima

Robert Farah se mostró motivado, luego de que la Federación Internacional de Tenis anunció este lunes el levantamiento de la suspensión al tenista, a quien lo indagaban por la sustancia boldenona en un control al dopaje fuera de competencia, el año pasado.

El deportista manifestó que la suspensión lo afectó anímicamente, pero señaló que confiaba en que los resultados de la muestra saldrían favorables, pues ratificó que su juego es limpio.



Entre tanto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, así como en otros estamentos gubernamentales de la región, y en la misma familia del vallecaucano hay emoción por la decisión de la Federación Internacional de Tenis.



La mandataria de los vallecaucanos indicó que la noticia llena de satisfacción al departamento por este deportista y por Sebastián Cabal, quienes dejaron en alto el nombre del país, el año pasado, al convertirse en los número 1 de los Grand Slam logrados en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además de los títulos en Barcelona, Roma y Eatsbourne, en 2019.

Algunos familiares y allegados manifestaron que el anuncio da tranquilidad y ratifica todo el trabajo alcanzado por el vallecaucano.



En primera instancia, Farah no fue suspendido, pero días después la entidad decidió no dejarlo competir hasta que no se resuelva su caso.



"Robert Farah, quien actualmente es el número uno del escalafón mundial de la ATP en dobles, se reintegrará a la competición después que la Federación Internacional de Tenis declaró que no cometió ninguna falta al régimen de control al dopaje en la muestra que entregó", dice el comunicado.

La misiva anota: "La ITF aseguró que la presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada el 17 de octubre del 2019 no fue intencional en la medida que él no sabía que la carne que consumió contenía boldenona y no había alerta que le indicaran que el consumir esa carne pudiera llevarlo a un resultado positivo en un control antidopaje".



