Recién llegada de viaje, segunda paciente de coronavirus en Cauca

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, informó que los dos están entre los resultados positivos para covid-19 y permanecen en sus casas con las recomendaciones médicas, atendiendo las medidas de seguridad y control pertinentes



Anoche, el Ministerio confirmó 20 nuevos casos en Colombia. Con esta actualización, la cifra de contagiados con Covid-19 en el país asciende a 128.



Los 20 nuevos casos se registraron en: Bogotá (8), Cúcuta (3), Armenia (1), Popayán (2), Caldas (1), Neiva (1), Cartagena (1), Barranquilla (2) y Soacha (1).

En la madrugada de este viernes, el mandatario de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dio a conocer en las últimas horas que las pruebas del Instituto Nacional de Salud, que se realizó el pasado martes, dieron positivo por Coronavirus.



“En un acto de transparencia, quiero ser quién les confirme que mi prueba de Covid-19 salió positiva. Seguiré todas las indicaciones médicas de aislamiento y continuaré trabajando desde casa para afrontar la emergencia sanitaria”, dijo a través de su cuenta de twitter.



López Castrillón anunció que este viernes designará un alcalde encargado. “Con el continuaremos trabajando en la misma línea que hemos venido haciendo con nuestra queridísima ciudad”.



El alcalde, recientemente estuvo en una Cumbre con el Presidente de la República Iván Duque y gobernadores para coordinar acciones en contra de la pandemia del Coronavirus.



Además, participó en la apertura de “Vive Popayán” en el Museo Nacional en Bogotá.



El Ministerio de Salud confirmó que una mujer, entre 30 y 39 años, residente en el Cauca, es la segunda contagiada en este departamento. Ella llegó recientemente de España.





Para este 20 de marzo, será expedido en la ciudad, el toque de queda, el cual irá de 8 de la noche a 5 de la mañana, todos los días; y el aislamiento total que iniciará este sábado a las 2 pm e irá hasta el martes a las 5 am.



El consejo gremial y empresarial del Cauca indicó su apoyo a estas medidas y que en aras de minimizar los impactos negativos, también anunciaron otras.



Permisos para circular



El permiso para la operación y servicio domiciliario del sector de alimentos será hasta las 12 de la noche. Para Droguerías se autoriza el servicio por 24 horas.



Para poder obtener el permiso especial en el caso de los Restaurantes, los operarios o personas que realizarán la labor de Domicilios deben dirigirse a la Secretaría de Tránsito con los siguientes documentos con vigencia al día:



Tarjeta de propiedad del vehículo, Tarjeta de Propiedad, Pase de Conducción, Seguro Soat.



El conductor también debe de cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y salud cómo el uso y porte de tapabocas, aguantes, y un casco en óptimo estado.

El permiso no tiene costo y lo expiden hasta el mes de agosto; es intransferible.

Las empresas que tienen sus propios domiciliarios también tienen que sacar el permiso.



Cualquier servicio se puede solicitar inclusive bebidas alcohólicas.

Se recomienda continuar operando mediante domicilios o sistema ‘take out’.

En el contexto de Toque de Queda, los establecimientos que tienen vehículos (autos), al servicio de sus negocios y/o lo utilizan para el desempeño de su gestión o para transporte de sus colaboradores, deben también de tramitarlo ante la autoridad de Tránsito Municipal.



En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con el contenido de la Resolución 453 de 2020 (19 de marzo), Boletín 081 del Ministerio de Salud de Colombia, se determina como medida sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional la clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, ocio y entretenimiento, y de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos y terminales de juegos de video).



Esta medida, se aclara, no será aplicable a los servicios prestados en establecimientos hoteleros. Además, los locales comerciales a los que hace referencia la determinación y que prevean en su objeto social, la venta de comidas y bebidas, permanecerán cerrados al público y únicamente podrán ofrecer estos servicios "a través de comercio electrónico o por entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo las medidas sanitarias a que haya lugar", se lee en la resolución.



En esta misma línea, se adopta también la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los establecimientos. No obstante, se podrá realizar la venta de estos productos a través del comercio electrónico o por entrega a domicilio.



Carolina Vallejo, directora ejecutiva del consejo gremial y empresarial del Cauca, expresó que es necesario el trabajo en equipo para salir de la pandemia por el coronavirus que hoy afecta a todo el mundo.



Anotò que han venido gestionando encuentros permanentes con las autoridades locales tanto con la Secretaría de Salud como para la atención del sector en referencia.