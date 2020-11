Sucre, Cauca, pide justicia por la desaparición de líderes hace un año

Pobladores del municipio de Sucre, sur del Cauca, piden verdad y justicia tras un año de la desaparición de los líderes Carlos Felipe Adarme y Marco Tulio Cortés, de quienes se perdió su rastro luego de llegar a un retén de la Policía sobre la vía panamericana, sector de La Lupa en jurisdicción del municipio de El Patía.

“Como mujer y como persona quiero decirles que rechazo rotundamente lo que pasó con nuestros líderes. Hemos tenido aquí actos violentos, primero nos marcó muchísimo el vil asesinato de nuestro concejal y amigo Gilberto Daza en el 2013 y luego hace un año, el 23 de noviembre la desaparición de mi esposo Felipe y de Tulio. Este hecho marca nuestras vidas y yo sé que no solo marca la vida de nosotros como familia sino la de todo el municipio”, expresó Lheidy Patricia Muñoz, alcaldesa de Sucre y esposa de una de las víctimas.



La mandataria explicó que los dos policías que fueron capturados por este caso, pronto quedarán en libertad por vencimiento de términos.



“Ya ha pasado un año y todavía no sabemos que exista una condena por este hecho, solo silencio. No sabemos que pasó, sé que de los culpables uno de ellos se suicidó hace un año, pero los otros dos, al parecer, están esperando el vencimiento de términos”, agregó.



“Para nosotros, este día es un día triste pero quiero invitarlos también al perdón, a la reconciliación. Yo sé que no es fácil porque cuando hemos sufrido las desapariciones, estos actos violentos nos duelen, pero tenemos que hacer este acto de fe y tenemos que tener esta fortaleza para perdonar y decirle a estos violentos que los perdonamos por hacer hecho esto tan terrible”, finalizó Muñoz.



Los dos funcionarios fueron vistos por última vez el 23 de noviembre de 2019 en el Bordo, Patía, cuando según testigos, unos policías los retuvieron y luego de esposarlos y subirlos a una patrulla los cambiaron a un vehículo desconocido.



Pocos días después de reportado este caso, un patrullero, quien también habría participado en las retenciones, fue encontrado muerto al interior de la estación policial.



Allegados de las víctimas exigen se esclarezcan estos hechos y que los condenados respondan por lo ocurrido.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán