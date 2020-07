Alcalde en Cauca habla de 'dar de baja' a jóvenes de pandillas

“Es una banda que tenemos plenamente identificada. Lamentablemente hemos hecho varios operativos y allanamientos, y nos ha tocado liberar a estos muchachos, porque tenemos una falencia muy grande y es que la comunidad que ha sido afectada no ha denunciado".

"Necesitamos que ustedes denuncien, por favor, porque si no no van a poder procesar a estos muchachos. La otra cosa es cogerlos in fraganti o si no darlos de baja. Entonces, estamos fortaleciendo la fuerza, trabajando en coordinación con el Ejército Nacional para ser mucho más fuertes en esta zona, y cogerlos en flagrancia y darlos de baja”, esas fueron las polémicas palabras que dijo Roller Escobar, alcalde de Villa Rica (Cauca), refiriéndose a los integrantes de pandillas de su municipio, lo cual ha generado toda una polémica.



El mandatario entregó la frase en un medio local cuando hablaba de los controles en la vía que de este municipio conduce a Puerto Tejada, en el sector de San Potoco, luego de que habitantes denunciaran que grupos delincuenciales están haciendo de las suyas.

Escobar dijo que lo han malinterpretado y que busca acciones para frenar la delincuencia en su municipio, además de insistir en la falta de denuncias.



Explicó que se han tomado unas medidas preventivas con el fin de evitar la propagación del coronavirus en la localidad, entre esos está el haber cerrado las entradas al municipio.



“Lamentablemente, este tipo de cierres ha hecho que los grupos delincuenciales operen y esto ha afectado a la ciudadanía”.



Señaló con preocupación que, a pesar de tener plenamente identificada la banda que hace presencia en este corredor vial, la falta de denuncia de la ciudadanía impide que los infractores sean judicializados.



Recientemente, este alcalde se vio envuelto en una polémica luego de denunciar una agresión del Gobernador del departamento, Elías Larrahondo Carabalí, cuando se llevaba a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en esa localidad.



En su versión de los hechos, el mandatario local indicó que el altercado se produjo por haberle solicitado al Gobernador más celeridad en las acciones contra el covid-19.



Esto hizo que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación al mandatario regional para aclarar lo sucedido.

Tras la polémica, Roller Escobar aclaró que hubo una mala interpretación con el término que usó, “dar de baja”: se refería a un reciente operativo que se llevó a cabo en la vía Panamericana, donde un miembro de estos grupos delincuenciales falleció en un cruce de disparos.



Hizo un llamado a frustrar las actuaciones delincuenciales de los integrantes de estos grupos, y para eso señaló la importancia de que la comunidad no sólo “se queje”, sino que denuncie.



“Por eso es importante la coordinación entre ciudadanía, alcaldía, empresarios, Fiscalía, Ejército y Policía para poder articular la inteligencia en estos sectores y poder actuar de mejor manera".

