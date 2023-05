La candidata Catalina Ortiz, que aspira a la alcaldía de Cali, se pronunció sobre el ofensivo y machista acto en su contra, cuando hacía campaña en una de las calles de la capital vallecaucana.

"Vaya para la casa, mija. Eso es lo que debe hacer. La mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la gobierne", expresó el ciudadano que insultó a la candidata.



Tras insultarla, le lanzó agua de una botella que sostenía en las manos. El ataque ha sido rechazado en redes sociales.

La misma candidata lo calificó de 'machismo' y agradeció los mensajes de solidaridad.



Aunque hubo algunos ciudadanos que pusieron en duda la veracidad de esta agresión, señalando que no sería real y que sería parte de la campaña, la misma candidata desmintió tal afirmación y le dijo a EL TIEMPO que el incidente sí ocurrió y sucedió en la mañana del pasado lunes 29 de mayo.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que se han solidarizado conmigo ante este hecho lamentable de machismo y agresión. Muy alentador el rechazo generalizado", dijo Catalina Ortiz.



"Quiero hacer un llamado y alzar la voz por todas las mujeres que tienen que vivir estas situaciones en sus casas, en sus trabajos, en las calles y que por el simple hecho de ser 'mujer' vulneran", anotó.



Voces de rechazo y apoyo recibió la candidata Ortiz. Una de ellas de Sergio Fajardo.

Los únicos que se deben quedar en la casa son los machistas y los violentos como el de este video. Mi solidaridad con @cataortizco, una mujer valiente que se ha abierto su propio camino en la política.pic.twitter.com/0QfVnX9ilv — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 29, 2023

Los únicos que se deben quedar en la casa son los machistas y los violentos como el de este video. Mi solidaridad con @cataortizco, una mujer valiente que se ha abierto su propio camino en la política", afirmó Fajardo.



La candidata aseguró que su propósito de llegar a la Alcaldía no es solo por ser mujer y trabajar por toda la ciudadanía.

No obstante, recalcó la amplia brecha que existe en la ciudad y en el país de mujeres con empleo y hasta ocupando altos cargos.



Estudios dan cuenta que de las mujeres están ejerciendo el mismo trabajo de los hombres, pero ganando 20 por ciento menos de lo que ellos reciben en salarios.



"Después de este incidente hubo muchas personas que me mostraron su apoyo. En un semáforo, un joven me dijo que había sido criado por su abuela y la mamá. Me dijo que le dolía que un hombre me hubiera dicho: 'Vaya a la casa', cuando si no hubiera sido por esas dos mujeres no sería el hombre que es hoy", dijo la candidata a EL TIEMPO.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI