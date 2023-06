El abogado y exfiscal Élmer Montaña aseguró que se había pronunciado en contra del falso ataque machista contra la también candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz.



"Yo caí en el engaño y me pronuncié, a pesar de que me decían que podía ser un engaño, porque el hecho (del supuesto ataque con insultos como violencia de género) me parecía despreciable misógino, independientemente de que haya rivalidad", sostuvo Montaña.



Sin embargo, de acuerdo con el abogado Montaña, "cuando veo que ella reconoce que no fue cierto; esto es inadmisible. No basta con que hubiera ofrecido disculpas. Ella tiene que asumir la responsabilidad política y penal. Es supremamente grave".



Señaló que la política no puede implicar el ejercicio de malas tácticas, como victimizarzarse, "candidatos que salen a decir que han sido amenazados", por ejemplo, en un país donde en efecto hay personas que sufren hechos de este tipo.



Aseguró que la candidata interpuso en un comienzo una denuncia por este supuesto ataque y ahora deberá responder.



"Ella presentó denuncia por ese hecho y si ella sabía del engaño estaría frente a un delito de falsa de denuncia en el Código Penal".



El artículo sobre este delito es el 435, que señala: "El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy 16 a 36 meses) y multa de dos a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 2,66 a 15 (15)) (§ ART. 69.)".

Otros abogados consultados también coincidieron con el exfiscal Montaña.



Además está el delito de falsa denuncia contra persona determinada, en el artículo 436 que dice: "El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y multa de 2,66 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes".



"Si ella asegura que no sabía del engaño, resulta muy extraño, cuando habría conocido a la persona (del supuesto ataque machista)".



La falsa agresión ocurrió el pasado 29 de mayo en una de las calles de Cali. En un video viral en redes sociales se observa a un hombre en un vehículo, en el puesto del copiloto, insultando a la caleña con mensajes machistas. "¡Vaya la casa mija!".



De acuerdo con el abogado Montaña, "la Fiscalía debe abrir una investigación de oficio. En el tema penal da lugar a una investigación. Es apenas lógico. La Fiscalía tiene que iniciar la investigación".

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

Anotó que es el ente acusador del sistema judicial que debe esclarecer qué sucedió, si la candidata Catalina Ortiz sabía del engaño o no.



Este jueves primero de junio, la aspirante le dijo a EL TIEMPO que se dirigía a la Fiscalía, pero no aclaró si era para retirar la denuncia inicial. Además, manifestó su interés por responder ante la polémica.



Montaña considera que la candidata debe renunciar a su aspiración por este tipo de hechos. "Si se trató de una táctica política daría cuenta de una capacidad de manipulación que causa rechazo", dijo Montaña.

La aspirante al Concejo de Cali por el Polo Democrático, María del Carmen Londoño, también se pronunció.

Como no tienen trabajo social ni están conectados con la población hacen montajes para ganar votos. !Indignante! @cataortizco que jueguen con un tema tan delicado, cuando 3 mujeres son agredidas a diario en Colombia pic.twitter.com/z35AesQKqm — Maria del Carmen Londoño Sanna (@MariaCLondonoS) June 1, 2023

"Como no tienen trabajo social ni están conectados con la población hacen montajes para ganar votos. !Indignante! Catalina Ortiz que jueguen con un tema tan delicado, cuando tres mujeres son agredidas a diario en Colombia", dijo Londoño.



Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. 1) lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real… — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2023

En la polémica, los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina, y de Medellín, Daniel Quintero, rechazan el presunto ataque. Ospina le pide cuentas a la candidata Ortiz, quien reconoció que sería un montaje, pero indicó que habría sido engañada.



Una persona en redes sociales dijo que el video fue un performance contra la violencia de género, en especial, por ofensas a un grupo de la comunidad LGBTIQ+, el pasado sábado 27 de mayo.

La candidata Ortiz dijo en su cuenta de Twítter: "Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video".



Dijo, además: "Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un un juego. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres. A todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación y rechazo social un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad".



