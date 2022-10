Las autoridades y allegados de una joven hincha del América buscan determinar qué pasó en cerca de las cuatro horas que estuvo desaparecida.



La joven se identificó como Catalina Herrera, quien en un momento se encontraba en el estadio Pascual Guerrero con su hermano y luego, según contó en redes sociales, salió del baño del escenario deportivo y sin saber cómo terminó en la autopista Suroriental de la capital del Valle.



Es una incógnita que la misma hincha aún mantiene, pues se pregunta cómo estaba en un momento en el estadio y luego recuerda estar en la autopista. ¿Qué pasó en esas horas y en ese trayecto de más de un kilómetro hasta la Suroriental?

Todo empezó en la noche del pasado domingo, cuando el equipo del alma de la joven, el América, se enfrentaba al Atlético Nacional en el estadio, ubicado en el barrio San Fernando, en el sur de Cali.



(Lea también: Nuevas revelaciones sobre el contrato que puso a Emcali en el ojo de la polémica)



De acuerdo con la joven, su hermano y ella llegaron a ocupar sus sillas en la tribuna occidental del Pascual para ver el partido entre los 'Diablos' y los 'verdiblancos', a las 6:10 de la tarde del domingo.

Facebook Twitter Linkedin

El pedido de auxilio para encontrarla ese domingo 2 de octubre. Foto: Archivo particular



A eso de la 6:40 p. m. pasadas, cuando se acercaba el final del primer tiempo del partido, Catalina le dijo a su hermano que iba al baño. Le entregó su bolso con su teléfono celular.



Transcurrieron los minutos. Al comienzo, el hermano pensó que seguía en el baño. Sin embargo, la joven no regresaba.



(Además: Preocupación por supuesto grupo armado 'Ultraderecha' y que dirige 'Hitler')

¿Dónde estaba Catalina?, se preguntaba el hermano, quien pidió ayuda para buscarla, luego de que el partido había finalizado después de las 8:00 p. m.



Pero nada. Así mismo alertó a la familia, a amigos y allegados.



(Lea también: Así cayó hombre con rostro del payaso It que vendía droga a estudiantes en Cali)



Después se publicó en redes sociales, el llamado sobre su extraña desaparición.



"Urgente, Catalina Herrera, desaparecida el día 2 de octubre de 2022, en el estadio olímpico Pascual Guerrero, partido América y Nacional. Desaparecida desde las 6:40. Se dirigió al baño y no volvió a tribuna occidental", fue el mensaje difundido por las redes.

Mientras tanto, de acuerdo con Catalina Herrera, de un momento a otro estaba en la autopista Suroriental.



"Mi gente linda, al terminarse el primer tiempo tenía ganas de ir al baño, cuando salí de ahí, estaba totalmente desubicada, no sabía donde estaba, no supe donde estaba el carro, no recordé de ningún número de teléfono", dice la joven.

¿Qué hizo Catalina Herrera, tras desaparecer por unas horas desde el estadio Pascual en Cali?

Mi gente linda, al terminarse el primer tiempo tenía ganas de ir al baño, cuando salí de ahí, estaba totalmente desubicada, no sabia donde estaba, no supe donde estaba el carro, no recordé de ningún número de teléfono — Catalina (@CataHerrera21) October 3, 2022

"Después de eso, mi primer recuerdo fue haberme visto en la autopista, donde le pedí a un motorista de un bus que me acercara a Valle del Lili, (en el sur de Cali) donde vivo", dice la joven, contando su relato en su cuenta de Twitter.



"Me dejó en el centro comercial Jardín Plaza -más hacia el sur de Cali- y de ahí me vine caminando hasta mi apartamento. Estoy bien, gracias a todos por su interés, preocupación y colaboración, Dios los bendiga", manifestó.

Al publicar su caso en la red social, amigos y allegados le preguntaron si la Policía había encontrado algo.



"Mis papás con mi hermano fueron a preguntar para ver las cámaras, pero al final no pudieron ver nada, las claves al señor nunca le dieron, no funcionó... No sé, al final no se pudo", contó la joven.

Mis papás con mi hermano fueron a preguntar para ver las cámaras, pero al final no pudieron ver nada, las claves al señor nunca le dieron, no funcionó... No sé, al final no se pudo FACEBOOK

TWITTER

Señaló que no le robaron nada porque había dejado su bolso con sus pertenencias con su hermano, pero que se sentía desorientada.



Lo ocurrido generó preguntas, si ella había ido al baño a verse con alguien, pero la joven lo desmintió. Reiteró que se dirigió a la zona de los baños del estadio Pascual y luego ya estaba en la autopista Suroriental.



¿Qué pasó en ese trayecto hasta la autopista que Catalina Herrera no recuerda? Ese es aún el interrogante.



Ella aseguró que desapareció cuando tomó hacia la tribuna oriental del Pascual para ir a los baños.



En la Policía Metropolitana de Cali indicaron que no tienen datos sobre el caso ni conocer denuncia.



No obstante, buscan información ante esta denuncia de desaparición de una joven que estaba en la zona de baños del estadio Pascual y no recuerda cómo llegó a la autopista horas después, contando con ayuda para ir a su hogar, esa noche.



CALI