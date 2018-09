Castillo de títeres al aire libre en zona rural de Cali

En el corregimiento La Castilla, oeste de Cali, la vereda Los Limones disfruta hace 16 años de la fantasía, la imaginación y la recreación con el Castillo Sol y Luna, que en medio de la Naturaleza presenta teatro de títeres para niños y niñas con sus familias.

Castillo Sol y Luna es la única sala en forma de castillo ubicado en zona rural con el que cuenta la ciudad y que ofrece un ambiente diferente para los pequeños y sus familias.



José Reinel Osorio Torres, fundador de la sala teatral, se desempeña también director artístico, general y actor titiritero. Desde los 7 años vivió el desplazamiento forzoso a causa de la violencia, por esta razón con el paso de los años y con su preparación educativa decidió crear un espacio diferente para los niños.



Osorio con ayuda de su familia, su esposa Luz Myriam García Franco, docente de profesión y su hija Melisa Osorio García, pedagoga infantil y gestora cultural, iniciaron la etapa de ser actores tiiriteros por profesión y vocación. De esta forma deciden invertir sus ahorros en planear, diseñar y construir lo que es hoy el castillo.

Castillo de títeres, vereda Los Limones en el corregimiento La Castilla. Foto: Cortesía: Castillo Sol y Luna

El director Osorio afirma que cada obra busca fortalecer el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y la promoción de valores.



"Los niños reciben una luz, una respuesta de manera lúdica ante los desafíos emocionales que deben enfrentar y que en muchas ocasiones no son tratados o dialogados porque no se sabe cómo abordarlos, entre ellos la autoestima, la amistad, el amor, el perdón, la solidaridad, el respeto, el cuidado y protección en los niños, la valentía, decir no al bulling, entre otros", manifestó el fundador del castillo.



Los niños de la vereda pueden divertirse en la casa de las muñecas, pasar un rato agradable en el parque de juegos, participando en el taller de títeres sobre la creación y reparación de los mismos o tomando clases de inglés. Estos son algunos de los proyectos con los que se han visto beneficiados.

Castillo cuenta con espacios de interacción para los niños. Foto: Cortesía: Castillo Sol y Luna

El espacio didáctico está estructuralmente dotado para la niñez. Es el único teatro de títeres en la ciudad diferente al convencional, dicen sus gestores.



Castillo cuenta con un campus con zona de comidas, zona de picnic, zona de juegos, baños para niños y adultos y zona de desplazamiento para personas con dificultades de movilidad.



En el marco de la celebración de sus 16 años, el Castillo tendrá una programación especial este mes de septiembre con una variedad de actividades pedagógicas, didácticas y recreativas para que las familias puedan compartir con los niños.



El teatro tiene presentaciones tres domingos con las obras 'Valientes amigos (mañana 9 de septiembre); 'Lobo estás?' (16 de septiembre) y 'Conejo gris que era infeliz (23 de septiembre).



El valor de entrada es de 15.000 pesos. Informes: https://www.castillosolyluna.com.co ó celular 3116856264.