Castella y ‘Boticario’ armaron la fiesta en la Feria

Para la quinta de la feria, el ganadero Miguel Gutiérrez vino a Cali con seis negros muy por encima del tonelaje promedio de la casa y con variadas pero decorosas cornamentas, con nobleza y mucho que torearle. El extraordinario segundo toro, Nº 89, negro, cornivuelto, cinqueño, de 524 kilos fue indultado. Solo recibió una vara, pero fue larga y dura. Fueron aplaudidos en el arrastre 3º, 5º y 6º. La franqueza y el fondo taparon en varios de ellos la escasa fiereza, pero se prestaron al toreo ligado y reposado.

Antonio Ferrera, se abrió de capa con un astifino. En la muleta lo obligó en series de aseo e interpretación singulares. Afincado en tablas no pudo resistir la autoridad de la muleta que daba un tratado de lidia en manso. Faltaba el punto final para premiar la maestría, sin embargo el acero dio en hueso tres veces y todo quedó en una ovación cerrada y saludada. Frente al acapachado cuarto porfió sin fruto y, cómo son las cosas, a este sí lo mató de una.



Sebastián Castella, hoy se adueñó de la feria y quizá ya del trofeo Señor de los Cristales. Interpretó con sentimiento y belleza la pastueña embestida del Gutiérrez. Toreó larga, suave y limpiamente. Desde la primera verónica y el prolongado quite de siete chicuelinas y media, que pusieron a prueba el fuelle del toro, el francés mandó. Con su cuerpo a plomada, talones clavados, trapo por delante, planchado, trazo largo, vaciado atrás y con ligazón. A diestra y siniestra el baile pasó de redondo a circular, mientras la plaza soltaba toda la emoción reprimida y la banda soplaba con furia. Todos querían una fiesta total y salieron los pañuelos perdonavidas, muchos, y usía cedió y el cinqueño ‘Boticario’, que acabó la prolongada batalla en tablas fue noble tras la muleta hasta toriles. La vuelta fue de órdago con las dos simbólicas, pero con un matador muy contenido.



Le salió al quinto dispuesto a llevarse todo. Chiricuto y Héctor Fabio Giraldo se lo adornaron bien y saludaron. Pero a las acometidas les faltaba codicia y desde luego emoción. La correcta brega y el estocadón cobraron otra oreja.



Luis Bolívar, el local, no salió a ser menos que nadie. De pie, de rodillas, por alto, por bajo, por derecha e izquierda, de frente y por detrás, el caleño expuso su torería y su cuerpo. El paisanaje rugía cuando seis manoletinas, un pinchazo arriba y una estocada liquidaron al tercero que le dejó una oreja. La faena del sexto tuvo menos rima pero la estocada fulminante y hasta la bola, que se inscribe como una de las mejores hasta hoy, le ganaron la otra peluda pero no la puerta Señor de los Cristales que requiere dos en el mismo toro. No importa, triunfó.



Cali lo necesitaba, la feria, y de Manizales llegó la clave de la solución: el toro.



JORGE ARTURO DÍAZ REYES