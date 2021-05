Así operará la justicia en el corazón del Valle tras atentado en Tuluá

El golpe al corazón de la justicia del Valle del Cauca, donde está el Palacio de Tuluá y funcionan 22 despachos, 6 salas de audiencia y 2 oficinas administrativas, es uno de los más graves.



Hasta ahora, de acuerdo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hay tres personas capturadas, a quienes les dictaron medida de aseguramiento como presuntos autores del hecho.



“La Fiscalía General de la Nación capturó, con la Policía Nacional, a nueve personas. Tres de ellas implicadas en la quema y ataque terrorista contra el Palacio. Se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de juez de garantías”, dijo el fiscal Barbosa.



Durante la audiencia, los detenidos no aceptaron cargos.

Mientras analizaban el monto de los daños del atentado por el incendio en el Palacio, en la noche del pasado 25 de mayo, y el futuro de los juzgados, en el Consejo Superior de la Judicatura buscaban identificar los procesos judiciales reducidos a cenizas.



Según la magistrada Gloria López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en el departamento se ha logrado guardar en plataformas digitales alrededor de 140.000 procesos desde antes del paro y desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.



Pero con la quema en Tuluá, la situación se vuelve más compleja porque la mayoría eran expedientes penales y quedaron incinerados. Muchos tenían relación con el narcotráfico.



Entre los 140.000 procesos llevados a archivos en computador hay tutelas, denuncias, habeas corpus y demandas. “De 2020 para atrás, estábamos en ese proceso. No hemos podido ingresar a la sede judicial de Tuluá para hacer el inventario y diagnóstico de todos los procesos y no podemos decir con certeza cuántos se afectaron”, dijo López.



Ante lo ocurrido, en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali evalúan los daños en la sede judicial y se cierran 19 de los 22 despachos judiciales y las dos oficinas administrativas, ubicados en el Palacio de Justicia de Tuluá, del 26 al 28 de mayo. El cierre se fijó, pues hasta este viernes y se busca su rápida reubicación para que la justicia siga operando.



De esta medida se exceptúan los juzgados Segundo, Cuarto y Quinto Penal Municipal de Tuluá, con función de control de garantías, los cuales, continuarán prestando el servicio virtualmente, utilizando las tecnologías de la información. En esa suspensión se exceptúan, además, las actuaciones por acciones de tutela y de habeas corpus. También se harán de manera virtual.



En caso de ser necesario y cuando se presenten inconvenientes técnicos, se acudirá a despachos judiciales del Distrito Judicial de Buga.



“Para la rama judicial ha sido absolutamente triste y desolador el incendio. Creo que estas protestas no son pacíficas, sino actos delincuenciales”, dijo la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.



Señaló que la sede de Tuluá tenía “más de 100 años y es patrimonio histórico (...) Nos preocupan mucho estos hechos violentos, tan sistemáticos y tan idénticos en su comportamiento”.



El presidente del Consejo Superior de la Judicatura en el Valle del Cauca, José Eudoro Narváez, dijo que Clara Inés Sierra, directora seccional de Administración Judicial de Cali, busca avanzar en el concepto técnico sobre la afectación de la sede en Tuluá, el cual es requerido para adoptar otras decisiones.



En Cali, desde la pandemia y ahora con el paro, el ingreso a sedes judiciales ha sido restringido. Las consultas de usuarios y la recepción de procesos, como tutelas y habeas corpus, son de manera electrónica.



Al tiempo, ocho sindicatos de la rama judicial del país rechazan “ausencia de voluntad del Ejecutivo para concertar (...), militarización de la protesta social” y acciones de Defensoría, Procuraduría, Cortes y Fiscalía.

Temor por sedes de justicia en Cali, Buga y Cartago

En el Consejo de la Judicatura solicitaron a la Policía encerramiento de sedes judiciales en el Valle.



“Se denunciaron amenazas contra el Palacio de Justicia de Buga, de Cartago y de Cali (en 2008, el Palacio en esta ciudad fue blanco de carrobomba).



“Hay preocupación muy grave de seguridad por los distritos judiciales y por ese ataque sistemático al Palacio de Justicia y a las instituciones”.



