El caso que agita el debate sobre el aborto y enfrenta a una pareja

En Popayán se agitó el debate por la intención de una mujer en abortar alegando problemas de salud mental. Ante esta decisión, su expareja, Juan Pablo Medina, ha liderado desde enero una lucha jurídica para evitar que esto ocurra, pero se conoció que el procedimiento ya se habría practicado.

“El viernes salió un comunicado que llegó al juzgado por parte de Profamilia, en el que ellos manifiestan que el aborto ya lo habían realizado, pero en estos momentos estamos tratando de confirmar si es cierto, por eso mis abogados lo que le están solicitando a la Fiscalía es que nos den el dictamen si a ella le realizaron;; es saber si es cierto”, dijo el estudiante de sexto semestre de Derecho.

Este estudiante de Derecho manifestó que en caso de que se haya realizado el aborto, Profamilia habría desacatado la orden de un Juez de la República y acudirá a la justicia para denunciar el caso por el delito de homicidio.



“En caso de que haya abortado habrá el denuncio penal, tanto para la madre de la gestante como contra la madre de la bebé”, agregó el joven.

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra rechazó la acción y dijo que todo aborto es un homicidio o feticidio.



Juan Pablo lideró una protesta en las afueras de una clínica de Popayán, luchando para que el niño con siete meses de gestación, viviera.



El joven contó que llevaban 14 meses de novios y todo marchaba muy bien y decidieron, por mutuo consentimiento, tener un hijo. Para septiembre se dieron cuenta que la joven tenía tres meses de embarazo. Sin embargo, a finales de diciembre perdió todo contacto con ella.

El estudiante alegó que este caso no cumple ninguna de las tres causales que contempla la Corte para hacer el procedimiento de aborto que son malformación del feto, violación o que ella esté en peligro de muerte. Por eso acudió a una tutela.



Además, aseguró que son los padres de ella quienes la han presionado para que no tenga el hijo.



La pareja, una joven de 23 años, ha negado que existan presiones por parte de sus padres.



En este debate, el personero de Popayán, Jaime López, expresó que si el caso no se encuentra dentro de ninguna de las causales señaladas por la Corte Constitucional para la despenalización del aborto, se estaría aplicando un procedimiento ilegal.



“Lo más importante es proteger el derecho a la vida cuando no sea una de las circunstancias que ha establecido La Corte para que se pueda proceder a practicar este tipo de procedimientos”, indicó López.

Por su parte, el secretario de Salud de Popayán, Oscar Ospina, expresó que la Corte Constitucional señala que el embarazo es legal interrumpirlo si este pone en riesgo la vida de la madre, ya sea física o mental.



“El Ministerio de Salud y la Corte han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales, de depresión. La Corte tampoco habló de edades de embarazo, o sea que el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes”, dijo Ospina.



“Nosotros no podemos hacer valoraciones morales ni de otro tipo porque a nosotros nos corresponde la valoración del derecho como tal y, por lo tanto, la señora lo único que está haciendo es el uso legal de un derecho que ella tiene, de acuerdo con el fallo de la Corte”, agregó.





POPAYÁN