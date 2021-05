Casi nos queman vivos en el hotel, dice huésped entre lágrimas

El hotel La Luna, en un punto de cruce entre el centro y suroriente de la capital del Valle del Cauca, quedó en medio de los disturbios de la tarde y la noche del lunes 3 de mayo.



( Lea en contexto: Caos en Cali: un hotel en llamas y choque de vecinos y manifestantes​ )

Desde la mañana del lunes grupos de manifestantes se apostaron en el llamado sector de La Luna, que usa el nombre de un centro hotelero y turístico tradicional. Está frente a un puente elevado de la autopista Sur.



Esa acción hizo que llegarán destacamentos del Escuadrón de Disturbios (Esmad) y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). La situación fue tensa porque empezaron a presentarse daños en locales y el hotel.

Carlos Peralta llegó con sus tres hijos al hotel La Luna, donde trabaja desde 1978. "Lloro porque yo soy un hombre muy sensible. Ayer estaba aquí con mis hijos. Casi nos queman vivos con mis hijos Miguel David, Juan Carlos e Isis. Por eso estoy llorando".



Y agrega "porque fui portero y aseador en este hotel en el año 1978 y hoy soy defensor de Derechos Humanos, soy profesor de la Universidad Libre y fui docente de la universidad Santiago de Cali durante 16 años".

Ondeando un pañuelo blanco hizo memoria de una frase del filósofo holandés Erasmo de Rotterdam: "La guerra es una cosa tan cruel que es adecuada a las bestias feroces y no a los hombres... Tan absurda que los poetas la presentan como la inspiración..tan nefasta que que arrastra consigo a las costumbres".



Peralta dice que "fue una situación muy angustiosa. Casi no mantengo acá,. pero me hospedé acá con mis hijos. Ayudo a las personas en la indigencia y a los desplazados. Estaba dentro del hotel cuando llegó la refriega. Empezó desde temprano y allí vi cuando unos muchachos con corte de cabello corto, que había visto de civil, pero estaban uniformados".



En su opinión, en los daños tiene que ver el Estado. La jornada fue larga para ese sitio de la calle 13 con autopista Sur, y al vecindario del barrio Junín.

Al anochecer, vino una arremetida contra una sucursal bancaria. Luego algunas personas se dedicaron a darle con picas y otras herramientas al cajero electrónico. Hacia las 7:00 de la noche ese aparato con billetes fue cargado en una camioneta que llegó al lugar.



De acuerdo con videos, se aprecia cuando un joven está en un techo mientras que el audio se escuchan ruegos para que se baje. En estos momentos se presenta una explosión.



En otros documentos se aprecia a numerosas personas corriendo, hay detonaciones y explosiones.

