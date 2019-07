Casa de cambios amaneció cerrada y caleños se declaran estafados

Ante la Fiscalía eran presentadas ayer denuncias de ciudadanos que dicen haber sido estafados en una agencia dedicada a la negociación con moneda extranjera.



A quienes se declaran afectados les han dicho que los dueños se fueron del país pero esi es motivo de investigación.

Juan Felipe, un colombiano que reside en el exterior, estaba ayer presentando su denuncia ante la Fiscalía, en el centro de la capital del Valle. Cuenta que la estafa se le presentó en un local situado en un centro comercial del norte.



"Yo conocía ese negocio hace al menos ocho años y cuando llegué en esta temporada cambié una plata, pero ahora que me debía ir del país vine al negocio. El señor me dijo que podía conseguir unos dólares a precio favorable y le entregamos unos ahorros en pesos", dice.



Pero el viernes cuando regresó se encontró con el negocio cerrado. Otras personas estaban allí y todos pasaron por la sorpresa. "A los que hablamos allí nos hizo la misma oferta de cambiar dólares o euros. Uno confió porque era un negocio conocido. Pero no sabemos dónde está y en el centro comercial no tienen información".



Ante la Fiscalía se registraron denuncias que estarían entre los 10 y 100 millones de pesos. Entre los afectados hay al menos dos personas de la tercera edad



Algunos personas comentaban en el sitio que esto podía ser más cuantioso, pero las autoridades están en el proceso averiguatorio.



En el 2016 la Policía detuvo a los integrantes de una banda que ofrecía dólares a mitad de precio, con lo que engañaron a seis comerciantes en Cali..