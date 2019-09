En panfleto, Cartel de Sinaloa se habría atribuido masacre en Suárez

Luego del atroz asesinato de Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez, con otras cinco personas que iban en un vehículo particular y que fue encontrado totalmente baleado, circuló un panfleto firmado supuestamente por el cartel de Sinaloa en el que se atribuye la masacre que fue repudiada en todo el país.

En el texto, los firmantes como Cartel de Sinaloa señalan ser los responsables del asesinato de tres personas cuyos cuerpos aparecieron en la vía sobre Corinto y Caloto, el pasado sábado.



“Con nosotros si se trabaja derechito, con nosotros no se juega y a todo aquel que no quiera trabajar con nosotros le va pasar lo mismo”, dice una parte del panfleto.



También le hacen un llamado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), advirtiéndoles que no se metan con ellos, porque ellos no son un “juego”.

“(...) El que no quiera trabajar con nosotros, lo vamos a volver cenizas”, agrega el texto.



Finalmente, envían un mensaje intimidante a candidatos, alcaldes, gobernadores y líderes sociales de la región y del país.



“Si ustedes se manejan bien con nosotros, no van a seguir habiendo masacres y si no pues aténganse a las consecuencias”, finaliza el escrito.



El texto aparece justamente luego de que la disidencia 'Jaime Martínez', a través de otro escrito, negó haber participado en la acción violenta contra la aspirante García y sus acompañantes, entre ellas, su mamá.



"Rechazamos totalmente lo que se está presentando en el municipio de Suárez, como organización revolucionaria no tenemos ninguna represalia ni hemos tenido ningún inconveniente con ninguno de los candidatos a la alcaldía de Suárez", señala el comunicado.



En el texto, el grupo disidente rechaza lo ocurrido con la candidata liberal y aclaran que no están en contra de ninguna de las candidaturas y anota que, supuestamente, "quieren dañar su imagen que tienen como organización política militar".



"Se debe tener en cuenta que dentro del gremio político hay muchos intereses de por medio y esto ha hecho que se esté viviendo una persecución política a quienes quieren ejercer un buen plan de trabajo", agrega la misiva de estas disidencias.



Entre tanto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denunció que por una movilización que habían programado en Cauca a favor de la paz y como rechazo a los actos violentos que han venido ocurriendo en este departamento, los participantes recibieron una amenaza, supuestamente, del denominado grupo las 'Águilas Negras' por lo que la marcha tuvo que suspenderse.



“Hoy tenemos una serie de amenazas que continúan asentándose contra las directivas de Fecode”, dijo el presidente de la entidad, Nelson Alarcón.



La marcha denominada 'Gran caravana por la vida, la paz y la democracia' estaba prevista para los próximos 6, 7 y 8 de septiembre. Iba a partir desde Bogotá hacia el corregimiento Tóez, en Caloto, municipio del norte del Cauca.



“El propósito de esa actividad era la de visibilizar, sensibilizar y denunciar la situación de violencia que atenta contra la vida de los líderes sociales y profesores del país", manifestó el dirigente gremial.



Sin embargo, la entidad anunció que debido a las amenazas se tomó la “determinación de aplazar la participación en la 'Gran Caravana'”.



