Cartas de crédito de un contratista de Emcali resultaron falsas

Los contratos suscritos por Emcali con dos consorcios fueron citados por la Fiscalía en una audiencia por el escándalo de Centros Poblados, firma que recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos en un contrato con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC).



Uno de los enlaces de Emilio Tapias, a quien se investiga por el escándalo de MinTIC, sería la persona que entregó cartas crédito falsas en contratos de Emcali.



El viernes pasado, en un comunicado, Empresas Municipales informó que se suspendieron los pagos a dos consorcios ante informaciones de la Fiscalía y a la espera del reporte de un banco sobre la veracidad de sus documentos, para la garantía del caso.



( Lea en contexto: Caso Mintic: el rastro de un gobernador y de plata a Dubái que Tapia movió )

En la tarde del lunes, el banco Itau le informó a Emcali que no había expedido las cartas cupo (respaldo financiero) entregadas por uno de los miembros de un consorcio para dos contratos de Emcali.



El abogado Hernando Morales, asesor de la gerencia de Emcali, informó que "estaremos denunciando esta situación ante la Fiscalía. En los procesos contractuales, obviamente, se presume la buena fe. La Ley establece que si se falta a la verdad en algún documento, el ciudadano, contratista o quien propone es quien asume una responsabilidad".

Anotó que Emcali carece de competencia jurisdiccional para caducar el contrato porque no está cubierta por la Ley 80 y le corresponde un régimen exceptuado. La caducidad procede solo en incumplimiento del contrato y no por problemas de las pólizas.



"Por ello, después de la respectiva denuncia, se citará a los contratistas para efectos de las acciones legales pertinentes y tomar decisiones relacionadas con la continuidad de los contratos. Si no hay acuerdo, se acudiría a los jueces que son los que tienen que definir si hubo o no los delitos que se están denunciando", dijo el abogado.



( Le puede interesar: Las trampas letales que se llevaron a 4 exmilitantes empeñados en paz )

En un comunicado, Emcali informó que no ha encontrado en sus bases de datos contrataciones con Centros Poblados, firma cuestionada en el escándalo de contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC).



La Fiscalía, en una de las audiencias por el caso de Centros Poblados, señaló que dos consorcios que tienen contratación con Emcali presentaron cartas crédito expedidas por un banco y que serían presuntamente falsas.



En un comunicado, Emcali informó que se suspendieron pagos a esas firmas mientras que “se aclara la legalidad de documentos”, El lunes llegó el certificado del banco en el que dice que esa entidad no expidió esas cartas crédito.



En el caso de Emcali no hay competencia para caducar los contratos por esas pólizas falsas en entredicho.



Aunque “los contratos se encuentran en ejecución” sin inconveniente alguno, desde Empresas Municipales insisten en que no se han entregado anticipos.



( Lea además: Con tutela buscan que se aplique eutanasia a paciente en Cali )

Polémica política

El concejal Roberto Ortiz, quien fue candidato a la Alcaldía de Cali, dijo que "empieza a sonar un escándalo con Emcali. La Fiscalía tendría pruebas de falsificación de documentos en la contratación de esta empresa, el gerente debe aclarar estos posibles hechos de corrupción".



La concejala Diana Carolina Rojas solicitó la renuncia del gerente y secundó al concejal Ortiz. Anotó que son múltiples las denuncias de irregularidades en la contratación. "Alcalde: Pronúnciese y tome acción sobre lo que ocurre en Emcali. Aquí debe haber responsabilidad política suya y de la junta directiva".



Sintraemcali informó que los contratos con esos consorcios, por 6.212 millones de pesos (uno por 3.798 millones y otro por 2.414 millones) son para tareas de reparaciones en Puerto Mallarino, planta de tratamiento de agua de la que depende un 80 por ciento de la población.



El Sindicato solicitó al Alcalde de Cali, "una vez más, tomar los correctivos necesarios para impedir que acciones de corrupción y antigestión afecten las finanzas y el buen nombre de la Empresa.. Anota que su compromiso político es con la Empresa y no comparte el oportunismo político del uribismo en cabeza de María Fernanda Cabal, Roberto Ortiz, al igual que los concejales de los cacaos de Cali, Diana Carolina Rojas, quienes solo buscan réditos políticos".

Lea más noticias de Colombia

Recuperación del MIO costará $38 mil millones y terminaría en diciembre