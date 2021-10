Misteriosa desaparición de modelo caleña tras viaje a Cartagena

La familia de Natalia Buitrago dice que ella se fue desde febrero a residir en Pereira y desde allí les dijo que tendría un viaje a Cartagena.



Estaba de cumpleaños cuando salió para la ciudad del Caribe y con el paso de los días se perdió su rastro.

El pasado jueves 12 de agosto cumplió años y se encontraba en la capital de Risaralda. Por sus actividades viajaba frecuentemente a Medellín.



Natalia Butrago nació en Cali, pero su familia se enraizó años atrás en el municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. A sus 22 años era modelo, esteticista y emprendedora con una marca de cosméticos.



Claribel Moreno, la mamá, la felicitó por el cumpleaños y su hija, desde Pereira, le dijo que el viernes 13 de agosto se iría con algunas amigas hasta Cartagena, capital de Bolívar.



El viaje sería por tierra aprovechando que el lunes era festivo por el Día de la Asunción, 16 de agosto. La idea era que estaría durante cinco días en ese sector turístico del Caribe.

Esta fue la última conversación con su mamá. Foto: Redes sociales.

Pero el martes 17 de agosto les escribió a sus allegados que iría cuatro días a islas del Rosario. "Yo no tenía señal y no pude hablar con ella. Fue el último mensaje", dice la mamá.



Por el momento no hay claridad sobre si Natalia estuvo en las islas. A los allegados les empezó a preocupar que no se comunicaba ni había respuesta alguna desde el miércoles 18 de agosto.



Ni le llegaban los mensajes vía WhatsApp ni respondía las llamadas o mensajes al celular.



Cuando pasaban 10 días de la desaparición, Claribel Moreno viajó a Pereira en busca de noticias de su hija y para instaurar la denuncia por desaparición ante la Fiscalía. En estos días de angustia ha viajado cuatro veces a Pereira y una vez a Cartagena.



Natalia habría convivido con su entonces novio en un conjunto residencial de Dosquebradas, a escasos minutos de la capital risaraldense. Pero tuvieron una discusión el 2 de agosto.



La familia ha buscado al hombre que les dijo que está fuera del país y que ella se fue del apartamento el 3 de agosto. "No me dejaron entrar en la unidad residencial", dice Claribel Moreno, quien sostiene que la Fiscalía no avanza en la búsqueda.



Al salir del apartamento, Natalia se habría ido a vivir con unas amigas, pero no se ha determinado si en Pereira o Medellín, donde hay algunas fotos de comienzos de agosto.



"Es una ciudad que ella frecuentaba por razones laborales, todo pasó tan rápido. De su pareja nos dicen que se fue para México y no sabemos nada más", dice su hermana Paola.

"Las amigas de Pereira y su mánager refieren que con ellas no se fue de viaje y si tenía amigas en Medellín, no sabemos cuáles son. En su vida personal, como familia, no nos metíamos", agrega.

Natalia no merece lo que le están haciendo, es un excelente ser humano, humilde, trabajadora que lucha por sus sueños como cualquier persona lo hace. FACEBOOK

TWITTER

La hermana de Natalia escribe que "ella no merece lo que le están haciendo, es un excelente ser humano, humilde, trabajadora que lucha por sus sueños como cualquier persona lo hace. Es buena hija, hermana, tía, amiga... que como cualquier persona comete errores, pero no para que le frustren sus sueños y su vida de la manera como se lo están haciendo... Lo único que queremos es que la liberen pronto, encontrarla con vida, saber que está bien, no queremos venganza, solo la queremos de regreso a casa".



A la familia le preocupa la falta de gestión de las autoridades en la búsqueda.



Cualquier información, puede ser entregada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, celular 3183609312 y teléfono 3515117 extensión 61609 o a la Policía.

