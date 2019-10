Carta de Gobernadora del Valle a Duque por 'precarios avances viales'

El mantenimiento de la Malla Vial del Valle del Cuca y el dilatado cronograma de la vía Buga-Buenaventura y la concesión Nueva Malla Vial aparecen en la carta de la gobernadora Dilian Francisca Toro al presidente de la República, Iván Duque



Distintos estamentos han expresado su preocupación también porque no se concreta el dragado en el puerto de Buenaventura.

La carta de Toro expresa "mis inquietudes y las de dirigentes empresariales, sociales, congresistas y comunidad, en general, por la escasa diligencia en las obras y proyectos que están a cargo de la Nación en el Valle del Cauca y, a la vez, nuestra inconformidad por el precario avance en los proyectos viales que debe ejecutar aquí el Gobierno Nacional con recursos generados en el departamento que ya están garantizados, como es el caso del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y accesos a Cali y Palmira".



Sobre el mantenimiento de la Malla Vial del Valle del Cauca, la carta dice que "aunque ya ser suscribió el contrato y tiene acta de inicio de septiembre de 17 de 2019 , nos preocupa que hasta ahora no se evidencia la ejecución de actividades en las vías más afectadas y no se ha socializado con el departamento la priorización y el alcance de las intervenciones. Sin embargo, a pesar de que llevamos nueve meses sin intervención, no se ha iniciado el mantenimiento de manera simultánea en toda la red vial".

Frente a la concesión Nueva Malla Vial del Valle y accesos Cali y Palmira, la Gobernadora dice que "los vallecaucanos vemos con mucha preocupación cómo se ha venido dilatando el cronograma para la estructuración y adjudicación de la concesión. Es importante precisar al respecto que esta concesión no requiere recursos de la Nación, en razón a que, con los ocho peajes existentes, se tiene en un recaudo estimado en el período de la concesión de 8,6 billones de pesos y el recaudo requerido para financiar esta concesión es de 5,4 billones. Es decir, tenemos un excedente de 3,2 billones, de los cuales dos billones los destinó el Gobierno Nacional a la terminación de la vía Buga-Buenaventura".

Daño en vía Buga-Buenaventura. Foto: Cámara Colombiana de la Infraestructura del Valle

La Gobernadora anota que "en consecuencia, solicitamos que los 1,2 billones restantes se inviertan en obras que fueron excluidas de las que inicialmente solicitamos, como son el mejoramiento con doble calzada de la vía antigua Cali-Yumbo, entre el crucero Dapa y la Glorieta Las américas, y el mejoramiento con bermas de la vía Crucero Candelaria-Crucero La Industria, en los municipios de Candelaria y Florida, entre otros".



También la mandataria referencia que para garantizar la terminación del proyecto de accesos al Puente Juanchito, entre Cali y Candelaria, obra financiada por el Gobierno Nacional y contratada por el Departamento desde diciembre de 2014, esta administración gestionó en 2018 recursos con la Nación por valor de 26.000 millones que fueron aprobados para las vigencias 2019 y 2020,. Es necesario , señor Presidente, que estos recursos lleguen para asegurar la terminación de la obra...En nombre de todos los vallecaucanos, agradezco, señor Presidente, su atención y compromiso con el desarrollo de estos proyectos fundamentales para el Valle y la región pacífico, que son igualmente estratégicos para el desarrollo y competitividad del país".