El accidente de una camioneta del esquema de seguridad del exprecandidato presidencial Camilo Romero cuando se dirigía por La Línea a Cali motivo a que el exsenador hiciera cuestionamientos.

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo 24 de abril.



(Lea también: Vacaciones de una familia de Cali terminaron en una tragedia en México)



No obstante, el exsenador, exgobernador de Nariño y miembro de la campaña de Gustavo Petro se alegró de que no hubo víctimas fatales ni heridos.



El vehículo particular quedó colgando en la vía La Línea, al parecer, por una falla de los frenos.

Meses pidiendo mantenimiento adecuado de frenos de la camioneta asignada a mi esquema de seguridad.



Hoy escolta que viajaba a Cali sufrió este duro accidente porque no le funcionaron los frenos. Por fortuna él está bien.@UNPColombia debe evitar hechos que pueden ser mortales. pic.twitter.com/PmKwLuVrqk — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 24, 2022

El caso sucedió cerca del antiguo peaje en el sector de Cajamarca, en Tolima, de acuerdo con algunos testigos.



(Además: El robo de un celular terminó en agresiones a un detenido y asonada en Cali)



"Meses pidiendo mantenimiento adecuado de frenos de la camioneta asignada a mi esquema de seguridad. Hoy escolta que viajaba a Cali sufrió este duro accidente porque no le funcionaron los frenos", dijo Romero, en su cuenta de Twitter.



(Lea también: La familia de Cali que murió en un accidente en México)



Añadió: "Por fortuna él está bien. UNP Colombia (Unidad Nacional de Protección) debe evitar hechos que pueden ser mortales".



En la UNP alistaban una respuesta.



CALI