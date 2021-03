¿Quiénes están detrás del atentado con carro bomba en Corinto, Cauca?

Corinto, un municipio que no supera los 35.000 habitantes, está dentro de la ruta de la comercialización de droga de grupos armados que se disputan territorios en esta zona del norte del Cauca.



Estas disputas se relacionarían con el más reciente atentado por el cual fueron señalados alias Cejas y alias David, de la disidencia 'Dagoberto Ramos'.



Según el Gobierno, estarían detrás de la explosión de un carro bomba, que estremeció la carrera 9 hacia el parque principal de Corinto, y dejaba 43 lesionados, de los cuales, 11 son funcionarios de la Alcaldía de esta localidad. El reporte lo entregó el ministro de Defensa, Diego Molano.



(Además: Esto es lo que se sabe del carro bomba en Corinto, Cauca)

Corinto es una localidad donde desde el 2019 no se había registrado un atentado con explosión, como el ocurrido este viernes 26 de marzo, frente a la Alcaldía y a plena luz del día.



"Cauca llora, pero no se rinde. Corinto llora, pero no se rinde", afirmó el ministro Molano. Dijo que son disputas por rentas criminales y del narcotráfico que sostiene la disidente 'Dagoberto Ramos' con el Eln. "Es un hecho demencial, terrorista".



Anotó que hay ocho pelotones especiales con más de 280 hombres de la Fuerza Pública para capturar a los autores del hecho.



Explicó que de los 43 afectados hay 20 con lesiones leves, otros 17 ingresaron a hospitales por aturdimiento; seis más están críticos, dos de los cuales fueron trasladados a Cali, en el vecino Valle del Cauca. Los otros cuatro están en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

Señaló que hay ocho casas con daños materiales.

De los 43 afectados, 20 tienen lesiones leves, otros 17 por aturdimiento; seis más están críticos, dos de los cuales fueron trasladados a Cali FACEBOOK

TWITTER

#ConsejoDeSeguridad #Cauca

Hechos en Corinto:

- Acción terrorista indiscriminada contra población civil por parte de disidencias de las FARC 'Columna Móvil Dagoberto Ramos' al mando de alias 'Cejas'

- 43 lesionados (11 funcionarios públicos)

- Daños materiales @CorintoAlcaldia pic.twitter.com/SpLhvRdjhn — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 27, 2021

Corinto se ha convertido, según las autoridades, en un municipio como punto de control en la ruta de la comercialización de drogas y armas en el suroccidente del país.



Es así que desde Pasto, esta ruta sigue su ascenso por la Panamericana y trochas hacia el norte del Cauca, específicamente, pasando por Corinto para que los alucinógenos tomen dirección hacia Jamundí (Valle), donde el año pasado hubo dos masacres:, una que dejó cinco personas muertas en enero de ese 2020 y la otra, con cuatro víctimas, en septiembre de ese entonces, todas con tiros de gracia.

Corinto, 26 de marzo de 2021. Atentado con moto bomba en la población de Corinto, Cauca. Las autoridades reportan 17 heridos. Foto: Alcaldía de Corinto

Pero lo sorprendente es que Corinto no se había vuelto a agitar de manera violenta con atentados.



Sin embargo, horas antes de este carro bomba del pasado 26 de marzo hubo hostigamientos en zona rural de Caloto, Caldono y Argelia.

El terrorismo es el arma del cobarde. Ante los hechos ocurridos en Corinto, Cauca, he dado instrucciones muy claras a la cúpula militar y al @mindefensa para ir tras los culpables de inmediato. Al terrorismo lo seguimos combatiendo sin tregua, donde se encuentre. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 26, 2021

A su vez, un funcionario del CTI de la Fiscalía de Manizales fue secuestrado en el corregimiento El Palo.

Corinto, 26 de marzo de 2021. Atentado con moto bomba en la población de Corinto, Cauca. Las autoridades reportan 17 heridos. Foto: Alcaldía de Corinto

(Le puede interesar: Esto es lo que se sabe de la bomba en Corinto, Cauca)



Según la Policía, además de que el grupo 'Dagoberto Ramos' se enfrenta con el Eln en el norte del Cauca, también hay disputas de la ‘Jaime Martínez’ y el Sexto Frente de las Farc.



Estos grupos sostienen alianzas con narcotraficantes dentro de una disputa territorial por el manejo de la droga hacia el interior del país y al exterior por aguas del Pacífico, y también de armas.



(Lea también: Grupo armado secuestró y asesinó a indígena en Inzá, Cauca)



En abril del año pasado, hubo un hostigamiento en el barrio La Esmeralda, dentro del mismo casco urbano y en ese momento, la Policía informó que esta acción habría sido en retaliación por la operación militar en la que murieron ocho presuntos integrantes de la ‘Dagoberto Ramos’, en la vereda El Encanto, corregimiento Sinaí, zona rural del municipio Argelia. Esta población está en el sur del Cauca.



(Lea también: Fórmula con la que en un geriátrico de Cali están venciendo al covid)



En esta operación murieron ‘Kevin’, señalado como tercer cabecilla de esa organización, y Luis Éiber Noscué Velasco o 'Beto’.



Los otras personas muertas fueron identificadas en ese abril, como Yoiner Heladio Quisicué Ipia, de 21 años; Didier Hernán Cunda Mosquera, de 22; Luis Elver Noscué Velasco, de 30, y Darminson Muñoz Buitrón, oriundo de Popayán.



Así mismo, se confirmó, que entre las personas fallecidas había dos menores de edad, una de 14 años y la segunda, de 16.



En diciembre pasado, hubo disparos contra la estación de Policía, pero todo fue tan confuso, pues en ese momento se registró el robo de un cajero electrónico cerca de allí.



(En otras ciudades: Conozca si su ciudad tiene toque de queda este fin de semana)



En 2018 fue desactivado un carro bomba en la vía entre Corinto y Caloto, en el norte del Cauca.



El vehículo estaba a unos 200 metros del casco urbano de Corinto. En el automotor fueron encontrados 10 kilogramos de marihuana y un cilindro con explosivos.



CALI