Carretilleros protestaron para exigir sus derechos a la sustitución

Los pedidos y quejas de carretilleros y exgestores de paz llegaron hasta la Plazoleta Jairo Varela, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), donde reclamaron el derecho al trabajo.

La movilización, que fue pacífica y generó congestión en el tránsito, se presentó en la mañana del martes 21 de julio.



Se trata del séptimo plantón de los carretilleros que portaban pancartas, en sus vehículos de tracción animal. Los y las manifestantes repetían que esperan que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina los escuche.



“Estamos protestando por el derecho al trabajo, equidad y oportunidad, donde la sustitución de los carretilleros afecta a los herreros, los conductores y no nos dan respuestas. Pedimos ser atendidos”, dijo Paola Andrea Villanueva.



Según Villanueva, es falso que todos los carretilleros cumplieron el proceso de sustitución voluntaria por camiones. El argumento está en que algunos no tienen dinero para ello y otros porque no fueron tenidos en cuenta.



Elizabeth Beltrán, quien representa a los gestores y constructores cívicos de paz en Cali, menciona que 1.500 de ellos se quedaron cesantes. “Nosotros que podemos hacer el tema de bioseguridad no nos han tenido en cuenta”, señaló.