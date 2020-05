Investigan si choque de ambulancia fue en carrera por Seguro en Cali

Cuando ocurrió un accidente en la carrera 3 con calle 17, en el céntrico barrio San Nicolás, uno de los más antiguos de Cali, al sitio llegaron cinco ambulancias.

Habria sido una carrera contra el tiempo, al parecer, por la vieja disputa entre empresas de ambulancias, cuyos conductores y paramédicos van tras las víctimas de accidentes viales por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Pero en esta carrera, una de las ambulancias perdió el control y se chocó contra un carro particular. El conductor de la ambulancia quedó atrapados, pero bomberos de esta capital lo rescataron con algunas lesiones.



“Reportan inicialmente persona atrapada en ambulancia particular. Al llegar nuestras unidades al sitio informan sobre colisión de automóvil particular y ambulancia privada", dijeron en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.



La Secretaría de Salud de Cali informó que investigará el caso, pues el mismo alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, ha señalado que no pueden dejarse de aplicar controles, sobre todo, a ambulancias de empresas ilegales o 'piratas'. Se indaga si la ambulancia que se accidentó iba con exceso de velocidad.



