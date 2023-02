El coliseo El Pueblo, en el sur de Cali, se convirtió en el escenario donde la ministra de Salud, Carolina Corcho, socializó los alcances de la reforma al sistema de salud en el país, proyecto que ha generado debate desde antes de que el Gobierno lo presente ante el Congreso de la República.



La vicepresidenta Francia Márquez también llegó al coliseo. "El sistema de salud ha sido un negocio y se debe volver un derecho", dijo Márquez.



Ambas funcionarias aseguraron que el fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) no debe estar en manos de las EPS y debe desconcentrarse para que los recursos vayan directamente a los hospitales para salvarlos de la crisis.

"Propongamos mejorar, pero no un negocio. Ese no fue el compromiso", dijo la ministra Corcho.



Al recinto llegaron médicos, enfermeras y demás personal de la salud de hospitales públicos, clínicas y otros establecimientos para aclarar dudas sobre su situación laboral.



El proyecto del Gobierno propone que médicos y enfermeras sean empleados públicos y que un régimen especial regule las instituciones privadas y mixtas. Además, Corcho señaló que habrá un programa para que la ciudadanía haga veeduría sobre el manejo de recursos.



La jefe de la cartera de salud añadió que la atención primaria en salud (APS) es el eje central dentro del sistema sanitario. De esta forma se podría fortalecer el modelo preventivo y predictivo lanzado por el presidente Gustavo Petro en Aracataca, Magdalena, este año.



De acuerdo con Corcho, se busca fortalecer los componentes que en la actualidad muestran desequilibrio a favor de la atención de la enfermedad. Asimismo, actuar de forma específica sobre los determinantes sociales de la salud, garantizar cercanía de la población con centros de atención y convertir los Centros de Atención Primaria (CAP) en la puerta de entrada al sistema de salud, lo que mayoritariamente se hace por los servicios de urgencias.



Este pilar se encuentra articulado con redes integrales e integradas de servicios donde se incluirán hospitales, clínicas, laboratorios y otros prestadores tanto públicos como privados para garantizar la atención oportuna de toda la población.

Las críticas a la reforma a la salud

La reforma a la salud que planea hacer el gobierno de Gustavo Petro ha recibido críticas desde varios sectores políticos en los últimos días, pues es poco lo que se conoce sobre su contenido.



Sin embargo, en la última semana tomó a muchos por sorpresa que uno de sus críticos fuera el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien además fue jefe de la cartera de Salud en el Gobierno de Santos.



Para el funcionario el diagnóstico que se hizo del sistema de salud no es claro, pues, desde su perspectiva, se insinúa que los problemas del sistema se originan en la administración cuando se relacionan más con la inequidad. Por ende, destaca que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.



El expresidente Álvaro Uribe dio su opinión sobre el tema este sábado desde Tunja y señaló que el "nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio", por lo que plantea 17 puntos de análisis.



Otro de los líderes políticos que dio su punto de vista sobre la reforma a la salud fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien aseguró que está "preocupado" porque conoce bien el sistema de salud colombiano "como médico y ahora como paciente". Sin embargo, reconoció que el país sí necesita una reforma.



Adicional a esto, en las últimas horas compartió en su cuenta de Twitter un trino donde ofrecía excusas a los médicos por las palabras de la ministra Carolina Corcho: "Soy médico. Como colega les pido excusas… Ustedes salvan vidas todos los días… los aplaudimos en la pandemia… se jugaron la vida y ahora son los culpables?", dijo Barreras.

¿Qué dicen las encuestas?

El pasado miércoles, la Andi e Invamer revelaron los resultados de la Gran Encuesta sobre salud en Colombia, un sondeo realizado a los ciudadanos para conocer su percepción sobre el sistema de salud actual.



Los resultados de esta mostraron que siete de cada diez colombianos califica favorablemente el sistema de salud. De estos, el 9 % asegura que debe permanecer igual y el 58% considera que debe tener algunos ajustes, mientras que el 32% considera que debe cambiar en su totalidad.



No obstante, el presidente Petro lanzó críticas a esta encuesta. Primero dijo que tiene derecho a cuestionar "que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud". Agregó que además puede "preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo".



Más tarde, en su cuenta de Twitter se volvió a referir al tema: "¿Saben cuál es el mayor problema de una encuesta de salud? Que quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir, no pueden ser encuestados", y añadió: "En la franja de la población que pide el cambio, están quienes pudieran morir sin ser atendidos. ¿Qué les decimos?".

Los detalles de la reforma, según la ministra

Otro de los puntos de la reforma, de acuerdo con Corcho, es la laboralización y dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud: una respuesta a la precarización del Talento Humano en Salud (YHS). Este componente está contenido en la Ley Estatutaria de Salud 1751 que funciona como guía y mandato para mejorar la calidad de atención de toda la población.



Explicó que un sistema de información público transparente busca conocer el flujo de los recursos del sistema y poder tomar decisiones de política pública. La idea es compensar uno de los grandes problemas del sistema: la fragilidad en sus sistemas de información y la desarticulación de los mismos.



Lo anterior ha sido barrera para fundamentar la génesis de programas, y la cualificación y cuantificación real de indicadores y desenlaces en salud. Junto a ello, se busca saber de primera mano dónde están y cómo se utilizan todos los recursos públicos destinados a la salud.



En cuanto a la superación de la intermediación financiera del sistema: de acuerdo con Corcho, la idea es que el pago a prestadores de servicios tanto públicos como privados sea oportuno. Adicional a esto, busca que se minimicen deudas, se aclaren las cuentas y se eviten barreras de acceso, cierre de servicios o bloqueos de atención.



Así mismo, la reforma incluiría una política de ciencia, tecnología e innovación, que incluye una política de fortalecimiento del THS, además de una política farmacéutica que favorezca a la autonomía sanitaria del país.



De acuerdo con la ministra Corcho, cada uno de estos puntos estará redactado en un articulado que, insiste, será dado a conocer de manera oportuna.

