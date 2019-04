Cargueros de Pasto no saldrían a procesión del Santo Sepulcro

La instalación de bolardos en vías del centro de Pasto generó cierto malestar y algunos cambios para las emblemáticas y tradicionales procesiones, como la del Santo Sepulcro de este Viernes Santo.

Es por eso que organizadores de la procesión del Santo Sepulcro decidieron modificar el recorrido, pensando en los cargueros que llevan a cuestas imágenes de más de 100 kilos para evitar algún incidente por lo que han denominado cambios en la infraestructura vial.



Algunos estos cargueros indicaron: "Hay bolardos y por la noche no se ven", dijo Henry Benavídez, uno de los cargueros. Otros señalaron que en caso algún accidente no hay garantía de que alguna aseguradora responda.



Según promotores del acto religioso, "para garantizar la seguridad de quienes hacen parte del recorrido procesional del Santo Sepulcro durante el Viernes Santo, las autoridades de Pasto en conjunto con las asociaciones católicas que participan en este evento determinaron un cambio provisional del recorrido sobre la carrera 27. La procesión que cada año convoca a cientos de feligreses tendrá 52 pasos y recorrerá 25 cuadras alrededor del centro de la ciudad. El cambio en la ruta se ubica al inicio del recorrido, que para este año comenzará sobre la carrera 26 y no en la carrera 27".



Así mismo, el secretario de la Asociación del Santo Sepulcro, Mauricio Santacruz, dijo:

“Luego de una reunión llegamos a un consenso frente a un posible riesgo que se podría presentar sobre la carrera 27, por tal motivo se va a hacer un cambio provisional solo por este año del recorrido hacia la carrera 26”.



Agregó que teniendo en cuenta las modificaciones en la infraestructura vial en el centro de la ciudad, las diferentes asociaciones han planteado cambios, con el fin de que quienes cargan las imágenes, cuyo peso superan los 100 kilos, no se expongan a situaciones de riesgo. “Los planos que se presentaron desde el mes de enero a la Secretaría de Tránsito tienen puntos de evacuación, zonas de concentración y todo lo debidamente planeado para mitigar eventuales riesgos que pueden presentarse durante la procesión”, dijo Santacruz.



El recorrido del Santo Sepulcro de este Viernes Santo se trazó desde el templo de la Catedral por la carrera 26 hacia la calle 13, y hasta la carrera 25 para descender hasta la calle 16 hasta la carrera 22. Luego,. hacia la calle 20 hasta llegar a la carrera 27, para volver al templo de la Catedral sobre la calle 17.



“Queremos invitar a toda la comunidad de Pasto y a los turistas que llegan por esta temporada a nuestra ciudad, para que este Viernes Santo nos acompañen y participen de las procesiones y de todos los actos que hacen parte de la Semana Santa. Esta es una tradición que no debemos permitir que se acabe”, agregó Santacruz.



Vamos llegando a nuestros 300 años y por este motivo durante el 2019 tendremos diferentes celebraciones religiosas. El Santo Sepulcro es la imagen más impactante que hay en la ciudad y quizá en Colombia y en el continente, tener estas reliquias debe ser un motivo de orgullo”, puntualizó.



