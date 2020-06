Cárcel, sin salidas al hacinamiento y con muerte por covid-19

Eliécer Giraldo Lasso estaba pagando una condena de cinco años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes en la cárcel Villahermosa, de Cali.



Se encontraba en el patio 4 cuando empezó a mostrar síntomas alarmante por ser similares al temido coronavirus. Fue uno de los primeros casos detectados hace casi dos semanas en el centro penitenciario con cerca de 6.000 internos.



Cuando otros reclusos y personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) también mostraron síntomas, Giraldo fue llevado al patio 10.

Allí fueron poco a poco concentrándose los casos positivos de covid-19 de la cárcel para mantenerlos aislados del resto de la población. Pero Giraldo empeoró y fue llevado a un centro asistencial, donde lo mantuvieron en una unidad de cuidados intensivos. Debido a su mal estado de salud entró en un paro cardiorespiratorio y falleció. “El paciente ingresó ya con la confirmación de positivo para covid-19. El paciente sufría de hipertensión y diabetes tipo 2”, dijo el personero de Cali, Hárold Cortés.

El funcionario reiteró el llamado que ha venido haciendo desde que asumió la Personería, clamor similar a la de sus antecesores para que los gobiernos municipal, departamental y Nacional den soluciones al hacinamiento, porque ahora se necesita una salida definitiva que frene más casos de coronavirus en Villahermosa, cuya capacidad no puede superar la de 2.500 internos. Hace dos años, el Ministerio de Justicia, con la Alcaldía, la Gobernación y la Personería analizaron la construcción de tres pabellones para 1.500 internos, pero la iniciativa se quedó en el papel.



Sin embargo, la cifra de contagios en la cárcel llegó ayer a los 312, de los cuales, 271 son reclusos y los 41 restantes, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). No obstante, Cortés aclaró: “Tengo que decir que la atención al recluso fue oportuna. Él ingresó con los protocolos establecidos”. El Personero dijo que otros seis presos permanecen en unidades de cuidados intensivos.



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, y la secretaria de Salud del municipio, Miyerlandi Torres, coincidieron en que los controles y más pruebas o tamizajes seguirán en la cárcel. Rojas señaló que con el Inpec se está evaluando la adecuación en mejores condiciones de un área de aislamiento de los contagiados. Rojas indicó que la Alcaldía no está responsabilizando a nadie, pero pidió más apoyo del Inpec y Gobierno para hallar soluciones. Salud activó el protocolo para la toma de 1.124 pruebas PCR, una de las más confiables.



Esta situación ocurrió cuando ya en el Valle del Cauca había 5.443 casos positivos y cuatro muertes más. Tres de ellas, en Cali (todos hombres, uno de 44 años con diabetes; de 69 con VIH y sífilis; y de 81 con hiperuricemia). La cuarta muerte, un hombre de 19 años e hipertenso, fue en Buenaventura.



