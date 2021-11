Ordenan cárcel a hombre por presunto atentado contra carroza con un féretro

La Fiscalía envió a la cárcel a un hombre que atentó contra una carroza con un féretro, cuando era parte de un cortejo fúnebre.

Esta historia ocurrió durante un sepelio en el municipio Restrepo. Allí, en esta localidad del norte del Valle del Cauca, el imputado salió al paso del vehículo y disparó.



"Los ciudadanos lo entregaron a la Policía Nacional y, de inmediato, una fiscal lo presentó ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas, quien tomó la decisión de dictarle medida de aseguramiento, mientras la investigación avanza.



La determinación fue adoptada, recalcando que sacó un arma de fuego contra el vehículo fúnebre.



El hecho no dejó víctimas mortales, en medio del cortejo.



El caso sucedió el pasado 15 de noviembre en cercanía al cementerio local, ubicado en la vía que conduce a la vereda Buen Vivir.



Luego de que la comunidad lo retuvo, la Policía encontró un revólver calibre 38 con número serial borrado, en su poder.



La Fiscalía imputó al procesado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.



El imputado no aceptó cargos.



CALI