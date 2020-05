Grupo 'cazacovid' de Cali ya ha capturado a dos personas en flagrancia

Un segundo portador del nuevo coronavirus fue capturado en flagrancia. La captura se realizó el sábado pasado en el barrio 20 de julio, en el oriente de la capital del Valle.

Esta persona, de 58 años, según las autoridades, por tercera ocasión había salido de su casa violando la cuarentena y finalmente fue sorprendido por el grupo 'cazacovid-19', integrado por funcionarios de la Secretarías de Salud y de Seguridad y Justicia de Cali, con apoyo de la Policía.



En el caso de la persona capturada el subsecretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, explicó que el hombre salía de su casa a realizar diligencias bancarias y el día en que fue detenido estuvo haciendo compras a más de un kilómetro de su residencia.



El hombre, quien aseguró que ya no era portador del virus, fue llevado a bordo de una patrulla de la Policía a un hotel donde permanecerá aislado y recibirá atención médica mientras hace su recuperación, como se hizo con el primer capturado.



Dranguet le dijo a este medio que los dos capturados serán judicializados por el delito de propagación de epidemia, que tiene una pena de 4 a 8 años.



El grupo 'cazacovid-19' se conformó por orden del alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, para perseguir y aislar a los infractores que ponen en riesgo a toda una comunidad y evitar que aumenten los casos de contagio con la elevada posibilidad de muerte a causa de la enfermedad.



El primer infractor, de 34 años, fue capturado por el propio Ospina, quien lo regañó y también acusó a la familia por su irresponsabilidad, tanto con él mismo como con las demás personas.



El paciente, quien también es reincidente en no acatar el aislamiento preventivo obligatorio, fue llevado al lugar acondicionado para quienes no tienen medios económicos de pasar la cuarentena y que viven en hacinamiento en sus hogares.



La Policía le recalcó al infectado con coronavirus que si vuelve a salir, será detenido y juzgado. Podría ir a la cárcel como ya ocurrió la semana pasada con otro infractor en Cali.



A la fecha, en Cali hay 824 casos de covid-19 y 45 personas han fallecido por el virus.



CALI