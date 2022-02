El segundo asesinato de una mujer en parques del barrio El Caney, en menos de seis meses, causó asombro y dolor entre habitantes de ese barrio del sur de la capital del Valle del Cauca.



Eran las 9:00 de la noche del jueves cuando Linda Sabrina Savi Marín se encontraba en un parque de la carrera carrera 74 con calle 38 de El Caney Especial, en la comuna 17 de esta ciudad.

Linda Sabrina Savi Marín, asesinada en Cali Foto: Archivo particular

Una versión dice que la mujer, de 32 años, habría llegado minutos antes a ese espacio público, la acompañarían una menor de edad y un hombre. En el sitio estaban otras personas que compartían en el lugar.



De repente, un hombre delgado se acercó al sitio donde estaba Linda Sabrina, a quien le disparó a corta distancia. Ella quedó herida de muerte y los esfuerzos para su sobrevivencia resultaron vanos.



En el sitio se aseguraba que en el ataque habría resultado herido un hombre, pero ello no se dieron mayores detalles, solo que habría sido atendido en un centro asistencial de la zona.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, dijo que una patrulla del Modelo de Vigilancia por Cuadrantes, con apoyo de la Policía Judicial, se activó y localizó a un hombre que sería el excompañero permanente de la mujer.



Anotó que en el seguimiento se logró detener al hombre, se le incautó un arma de fuego y se procedió a su presentación ante la Fiscalía. Fue sometido a prueba de guantelete, pero no habría aceptado cargos.

Crimen de mujer embarazada en julio

Katherine Dorado Vargas Foto: Archivo particular

En la noche del 8 de julio de 2021 fue asesinada a bala Katherin Andrea Dorado Vargas en el parque El Búho del mismo barrio El Caney.



La joven, madre de un niño y en estado de embarazo, que había llegado de México dos meses antes, fue atacada por un motociclista vestido de negro, en ese espacio público de la carrera 85 C con calle 42.



El agresor escapó mientras que la víctima murió después de intentos médicos por salvar su vida en un centro asistencial.



Hasta ahora no se han reportado capturas por el crimen de la joven que estuvo desde 2020 en México y regresó en mayo de 2021, bajo días de pandemia en el mundo.



No se han precisado los móviles del asesinato.

