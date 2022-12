Dos hombres, uno a quien le dicen alias Cabezincendio, y el segundo, alias Rotico, habrían emboscado a un joven, de 17 años, en el humilde barrio Llano Verde, en Cali, el barrio donde hace dos años, cinco menores fueron masacrados. Un tercer desconocido también estaba en la celada.



Fue el pasado 5 de diciembre. Ese día, el menor iba a visitar a su novia.

"Declaraciones de testigos permitieron establecer que la víctima fue abordada por tres hombres, cuando llegaba a la casa de la joven. Fue impactado en la cabeza con varios disparos, al tiempo que otras dos personas que se movilizaban por el sitio resultaron heridas, entre ellas otro menor de edad", explicaron en la Fiscalía, en un comunicado.



(Lea también: Feria Taurina en Cali sigue, pero sin menores al ruedo: Alcaldía)



Un juzgado penal de Cali emitió órdenes de captura en su contra, las cuales fueron cumplidas por agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana en el barrio Llano Verde.



Tardaron menos de dos semanas en ubicar a los sospechosos. Todo empezó con testimonios, luego con cámaras que fueron captando por dónde se movía cada uno de los presuntos atacantes.



"Durante las audiencias concentradas un fiscal les imputó cargos a los detenidos por su presunta autoría en los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, los que no fueron aceptados", dice el informe de la Fiscalía.



Un juez penal con control de garantías de Cali avaló la imputación y dictó medida de

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra 'Cabecincendio' y 'Rotico'. Del tercer hombre en la emboscada se desconoce su situación judicial.



(Además: Mintrabajo prohíbe Feria Taurina en Cali, pero organizador dice que sigue en pie)



El barrio Llano Verde, en el distrito de Aguablanca, es el rincón para muchos de sus habitantes olvidados por el resto de la ciudad, donde chicos caminan en pantalones cortos y chanclas por un calor sofocante y por la escasez. Allí, los sueños de progresar, estudiar una carrera universitaria o de tener empleo se quedan en eso, en sueños.



(Lea también: Murales colorean nuevas casas de antiguos habitantes de jarillón del río Cauca)



Fue allí, donde hace dos años, la tragedia tocó a cinco menores, todos los adolescentes, entre 14 y 16 años, que al estar en un cañaduzal fueron rodeados por tres hombres que luego los mataron a sangre fría.



Las víctimas fueron Álvaro Caicedo, Jaír Andrés Cortés, Luis Fernando Montaño, Jossmar Jean Paul Cruz y Léider Cárdenas.



Y aunque los autores están en la cárcel, para las familias no hay justicia, pero han seguido las amenazas hacia ellas y ya el padre de Álvaro Caicedo, una de las víctimas que se llama igual que su hijo que no vivió más allá de los 14 años, tuvo un atentado a finales de este 2022.



El abogado Élmer Montaña ha venido insistiendo en seguridad para estas personas, cuya tragedia por la tortura y el asesinato de sus hijos sigue latente.



CALI