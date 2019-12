Fue capturado por la muerte de su novia en Cali 

Valentina Castro, la joven que había terminado Medicina y que murió tras caer de un quinto piso en un inmueble del barrio El Caney, en el sur de Cali, en agosto pasado, había sido asesinada.

Su muerte no habría sido un suicidio y el principal sospechoso es el novio de la víctima, quien fue detenido por la Policía el sábado pasado, en el barrio El Guabal, también en el sur de Cali.

La familia de Valentina siempre insistió en que la joven no tenía motivos para quitarse la vida, pues no estaba deprimida.



No mostró señales de que estaba pasando algo y que podría suicidarse".



La madre de Valentina declaró a las autoridades que su hija sí le comentó que algo malo estaba pasando, al parecer, con su pareja.



Después de la muerte de Valentina, según la familia de la joven, el novio no volvió a comunicarse, pese a que habían vivido juntos.



